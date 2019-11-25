Санкции против компаний-строителей "Северного потока-2" пропишут в оборонном бюджете США

В Сенате ожидают, что РоSSии придется искать новый способ завершения строительства.

Санкции против компаний-строителей "Северного потока-2" пропишут в оборонном бюджете США
Трубы поставлены для строительства "Северного потока 2", Котка, Финляндия
Фото: Financial Tribune

Положение о санкциях против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2", будет включено в оборонный бюджет США на 2020 год.

Об этом 23 ноября заявил председатель комитета Сената по международным делам, республиканец Джим Риш, пишет Defence News.

По данным издания, текст положения о санкциях еще не обнародован, однако по словам сенатора, он близок к акту "О защите энергетической безопасности Европы", который представил республиканец Тед Круз.

Документ предлагает вводить ограничительные меры против иностранных компаний, которые предоставляют свои специализированные суда для укладки труб проекта "Северный поток – 2" в Балтийском море.

Санкции будут вводиться, если судно прокладывает трубы на глубине от 100 футов (около 30,5 м) ниже уровня моря. Авторы документа предложили замораживать активы этих лиц, находящиеся под юрисдикцией США, и штрафовать юрлица, которые обеспечивают страхование объекта.

Риш считает, что санкции убедят компании, участвующие в проекте, прекратить работу над ним, и РоSSии придется искать новый способ его завершения, так как компаниям "придется закрыться".

Сенатор подчеркнул, что в обеих палатах Конгресса и банковском комитете США есть общая позиция по поводу санкций.

Напомним, в конце июня комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, который введет целевые санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока - 2". В июле санкции одобрил комитет Сената США по международным делам.

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

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