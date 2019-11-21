В Киевской области застройщик-аферист показывал инвесторам чужие земельные участки

Он обманным путем завладел 642 000 гривен.

В Киевской области застройщик-аферист показывал инвесторам чужие земельные участки
Фото: kv.npu.gov.ua

В Киевской области объявили о подозрении застройщику, который обманным путем выманил у инвесторов 642 000 гривен, обещая построить коттеджи и многоквартирные дома.

В 2015 году директор предприятия основал кооператив, который обязался совершить несколько построек в Бориспольском районе, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"Для подтверждения своих "строительных намерений" мужчина показывал заказчикам чужие земельные участки, где якобы будет построено жилище. По факту мошенничества открыто уголовное производство. Предпринимателю объявили о подозрении в совершении преступления, ему грозит до 12 лет лишения свободы", - уточнили правоохранители.

Сообщается также, что полиция обратилась в суд с просьбой избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Имя подозреваемого и название кооператива правоохранители пока не разглашали.

Напомним, в сентябре 2019 года сотрудники полиции Киевской области пришли с обыском к ирпенскому застройщику "БГМ ЛТД" ("Билдгрупменеджмент"), заморозившего свои объекты, собрав с инвесторов 80 миллионов гривен.

Речь идет об организаторах и исполнителях мошеннических схем строительства ЖК «Фреш Сити», ЖК «Панорамный 2», ЖК «Княжий двор», расположенных в Ирпене.

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