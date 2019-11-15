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2019-11-15
Экономика Украины в третьем квартале выросла на 4,2%
Рост в июле-сентябре ВВП немного замедлился.
Фото: ukrstat.gov.ua
Внутренний валовый продукт Украины в третьем квартале 2019 года вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится на сайте Государственной службы статистики.
По сравнению с предыдущим кварталом 2019 года ВВП увеличился на 0,7% с учетом сезонного фактора.
Рост ВВП во втором квартале составлял 4,6%, в первом - 2,5%.
Напомним, в 2018 году внутренний валовый продукт Украины вырос на 3,3%. Это было самое большое увеличение за последние семь лет. Для сравнения, в 2017 году ВВП вырос на 2,5%, в 2016 - 2,4%.
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