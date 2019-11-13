В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ

Высший административный суд вечером 12 ноября взял под стражу экс-директора гендепартамента банковского надзора Нацбанка Аллу Шульгу.

Как передает агентство "Интерфакс-Украина", она может выйти на свободу под залог 15 миллионов гривен.

Шульга - один из восьми подозреваемых по делу о выделении 1,2 млрд гривен в виде стабилизационного кредита VAB Банку в октябре 2014 года.

Алла Шульга занимала должность директора Генерального департамента банковского надзора и была членом правления НБУ с апреля 2014 года по апрель 2015 года.

К сфере ее компетенции относилось осуществление надзора за деятельностью банков и филиалов иностранных банков в Украине, применение к банкам мер воздействия в соответствии с украинским законодательством, а также обеспечение мониторинга за возвратом банками стабилизационных кредитов, полученных от НБУ.