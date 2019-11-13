В Киеве арестовали экс-главу банковского надзора НБУ
Алла Шульга - фигурант дела VAB банка.
Высший административный суд вечером 12 ноября взял под стражу экс-директора гендепартамента банковского надзора Нацбанка Аллу Шульгу.
Как передает агентство "Интерфакс-Украина", она может выйти на свободу под залог 15 миллионов гривен.
Шульга - один из восьми подозреваемых по делу о выделении 1,2 млрд гривен в виде стабилизационного кредита VAB Банку в октябре 2014 года.
Алла Шульга занимала должность директора Генерального департамента банковского надзора и была членом правления НБУ с апреля 2014 года по апрель 2015 года.
К сфере ее компетенции относилось осуществление надзора за деятельностью банков и филиалов иностранных банков в Украине, применение к банкам мер воздействия в соответствии с украинским законодательством, а также обеспечение мониторинга за возвратом банками стабилизационных кредитов, полученных от НБУ.
Кроме Шульги в деле VAB банка фигурируют бывший первый заместитель главы НБУ Александр Писарук; бывший и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николай Каленский; экс-главеа наблюдательного совета VAB Наталья Василюк; экс-замглавы правления VAB Андрей Яцюта; а также должностные лица частных компаний, связанных с владельцами банка, Наталья Перец, Александр Фаер и Дмитрий Жук.
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