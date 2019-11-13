В МВФ прокомментировали визит миссии в Украину

"Надеюсь, добьемся быстрого результата".

В МВФ прокомментировали визит миссии в Украину
Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен
Фото: Голос Америки

В ходе визита в Украину миссия Международного валютного фонда проведет обсуждение с руководством страны новой трехлетней программы расширенного кредитования, детали которой украинская делегация обсуждала с МВФ в Вашингтоне в прошлом месяце.

Об этом директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен заявил Голосу Америки.

Как отмечается, новая программа должна заменить программу "стэнд бай", объем которой составлял 3,9 млрд долларов.

"Надеюсь, добьемся быстрого результата. Хотя прогресс обнадеживающий, остаются некоторые нерешенные вопросы. Давайте увидим", - сказал Томсен.

Представитель МВФ отметил, что вопрос очистки банковского сектора будет важной частью обсуждений.

"Это один из вопросов. Украина достигла прогресса. Мы знаем, что существуют вызовы. Важно, чтобы не было отката в достижениях. Поэтому, это важная часть обсуждений", - прокомментировал Томсен.

Комментируя основные вызовы, которые стоят перед Украиной, Томсен отметил достижения страны в стабилизации экономики, но также и определенные разочарования, в частности в вопросе преодоления коррупции и государственного управления.

"Важно сохранить независимость центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию. Украина не так хорошо продвигается в структурных реформах. Можно сказать, что в течение последних лет развитие событий здесь разочаровывало. Нас особенно волнуют вопросы коррупции и управления и я думаю, что новое правительство должно усилить усилия в этой сфере", - добавил Томсен.

Ранее стало известно, что миссия МВФ вернется в Киев 14 ноября.

Напомним, что Украина обсуждает с МВФ новую трехлетнюю программы поддержки Украины в рамках механизма расширенного финансирования. Миссия МВФ работала в Киеве 12-26 сентября. Министерство финансов заявило, что хотя представители фонда покинули Украину без новой программы, переговоры находятся в активной фазе..

21 декабря 2018 Украина получала первый и пока единственный транш по программе stand by объемом около $1,4 млрд.

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