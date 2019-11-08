НБУ объявил результаты стресс-тестирования банков

11 крупным банкам нужно дополнительно 35 млрд гривен.

НБУ объявил результаты стресс-тестирования банков
Фото: Макс Требухов

Национальный банк опубликовал результаты оценки стойкости украинских банков.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Исследование, которое проходило с мая 2019 года, показало, что по базовому макроэкономическому сценарию 11 крупнейших банков из 29 нуждаются в дополнительном капитале на 35,2 млрд грн. В случае наступления неблагоприятного макроэкономического сценария эти же учреждения, а также еще 7 банков, будут нуждаться уже суммарно в 73,8 млрд грн.

Первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова на брифинге сообщила, что "почти 85% этих цифр - это всего пять банков". Это Ощадбанк, Укрэксимбанк, Сбербанк, Проминвестбанк и Укрсоцбанк, уточняет профильное издание "Финклуб".

"Это два государственных банка, которые имеют высокую долю неработающих кредитов на своих балансах и, как результати, имеют низкую операционную эффективность. Это два банка с роSSийским капиталом. Один из них [Проминвестбанк] фактически прекращает свою деятельность, и уже было анонсировано публично, что он прекращает работу с физлицами, фактически банк идет на сворачивание банковской деятельности, поэтому мы тут не видим проблем. Второй банк [Сбербанк] уже завершает докапитализацию и мы видим, что там проблем уже не будет. И это Укрсоцбанк. Причиной потребности его в капитале была операционная неэффективность, но это было вызвано тем, что последние полтора года происходил процесс присоединения Укрсоцбанка к Альфа-Банку. И работающие активы, и операционные доходы были переведены на Альфу, а в Укрсоцбанке оставались остатки, которые при трехлетнем прогнозе не могли генерировать доход. На сегодняшний день этой проблемы уже нет", - сказала Рожкова.

Без этих учреждений масштаб проблем в банковской системе небольшой.

"Остальная банковская система, если убрать эти пять банки, требовала докапитализации на 5 млрд грн по базовому сценарию и на 12 млрд грн по негативному сценарию", – сказала Рожкова.

У Приватбанка проблем с капиталом нет.

"Бизнес-модель, которая была утверждена и реализуется набсоветом, правлением ПриватБанка является жизнеспсообной. Банк имеет наибольшую прибыль среди украинских банков и является стойким к будущим кризисам", - сообщила она.

Среди небольших банков в капитале нуждался только один банк из 47. Для него была установлена потребность в капитале по результатам оценки качества активов, но банк уже устранил эту потребность.

Оценка стойкости проводится Нацбанком с 2018 года и состоит из оценки качества активов и стресс-тестирования.

Оценку качества активов проходят все банки, кроме "Расчетного центра", который осуществляет исключительно расчетные операции. Этот этап проводится с привлечением независимого аудитора.

Стресс-тестирование проходили 29 банков, на которые совокупно приходится 93% активов банковской системы по состоянию на начало 2019 года.

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