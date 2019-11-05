Японская Microsoft ввела 3-дневные выходные. Продуктивность выросла на 40%

Японское подразделение Microsoft в течение месяца тестировало 4-дневную рабочую неделю и 3-дневные выходные, пишут AIN.UA

Компании удалось снизить расходы и повысить продуктивность, передает Soranews со ссылкой на информагентство Nikkei.

Как организовали работу

Весь август 2019 года, сотрудники японского Microsoft трудились в рамках проекта «Рабочая реформа».

По его условиям, рабочая неделя заканчивалась в четверг, пятница становилась выходным днем. Такое расписание ввели для 2300 работников, а дополнительный отдых не влиял на отпуск.

Какие результаты

Первый значимый результат — сокращение издержек. Вот на чем удалось сэкономить:

  • 25,4% — количество отпускных дней;
  • 58,7% — использование бумаги для печати;
  • 23,1% — расход электричества в офисе.

При этом, продуктивность команд выросла на 39,9%. Сотрудники тоже оказались довольны: 92,1% сказали, что им понравилась четырехдневная рабочая неделя.

Учитывая такие результаты, Microsoft планирует повторить программу следующим летом или в другое время.

Почему это важно

В Японии остро стоит проблема хронических переработок. Смерть на рабочем месте даже получила собственный термин — karoshi, пишет Business Insider.

Проблема тянется с послевоенных лет. Тогда появилась практика премирования за переработку и она закрепилась на десятилетия. Японское законодательство позволяет компании договориться с сотрудником о превышении 8-часового рабочего дня.

Японская Microsoft ввела 3-дневные выходные. Продуктивность выросла на 40%
Токио, Япония

Исследование 2016 года, в котором приняли участие 100 000 японцев, показало, что более 20% работали свыше 80 часов в неделю. В 2017 году от переработок умерло около 170 человек, передает Telegraph.

Правительство Японии начинает бороться с проблемой. С апреля 2019 года в стране действует закон, по которому ограничивают длительность переработок: 45 часов/мес. или 360 часов/год.

Компания может увеличить лимит: до 100 часов/месяц и суммарных 720 часов/год. Но только на 6 месяцев в году и доказав необходимость такого шага.


Михаил Сапитон, AIN

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