Virgin Galactic вышла на биржу — компанию оценили в $1,5 млрд

Компания Virgin Galactic, которая продвигает услуги космического туризма, вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу под тикером SPCE. Детали сообщает Washington Post, пишут AIN.UA

Virgin Galactic вышла на биржу — компанию оценили в $1,5 млрд
Динамика торгов акциями Virgin Galactic

Размещение прошло в обход традиционных процедур: ранее Virgin Galactic провела слияние с инвестфирмой Social Capital Hedosophia, которая уже провела листинг. Теперь у SCH доля в 46,5%.

На момент размещения оценка превысила $1,5 млрд.

Сейчас Virgin Galactic — единственная компания из сферы космического туризма, акции которой доступны для свободной покупки. Ее потенциальные соперники, SpaceX и Blue Origin, пока находятся в статусе частных компаний.

О компании

Virgin Galactic была основана в 2004 году. За все время компания привлекла более $1 млрд, но большинство вложений сделал Ричард Брэнсон.

Пока что компания не осуществляет регулярных коммерческих полетов. Кроме того, в 2014 году экспериментальный корабль Virgin Galactic разбился над пустыней Мохаве, погиб один из пилотов — это затормозило развитие проекта.

Virgin Galactic вышла на биржу — компанию оценили в $1,5 млрд

В отличие от конкурентов, фирма Брэнсона разрабатывает самолет специальной конструкции, который может подниматься на высоту около 12 км — и обеспечивать пассажирам краткосрочную невесомость. Это так называемые суборбитальные полеты.

В планах Virgin Galactic — выйти на показатель в 1500 «космотуристов» к 2023 году и получить выручку в $600 млн. На сегодняшний день, более 600 богачей со всего мира внесли свыше $80 млн в качестве депозитов за свои будущие полеты. Стоимость билета — $250 000.


Михаил Сапитон, AIN

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