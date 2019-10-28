Найденную на кухне пожилой француженки картину Чимабуэ продали за рекордные 24 млн евро

Стартовали торги с суммы 6 млн евро.

Найденную на кухне пожилой француженки картину Чимабуэ продали за рекордные 24 млн евро

Считавшаяся утраченной работа известного итальянского художника Чимабуэ "Осмеяние Христа", найденная на кухне пожилой француженки, продана с аукциона за рекордную сумму - 24 млн евро.

Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что объявленная на аукционе цена 6 млн евро была вчетверо превышена в ходе торгов.

Аукционная фирма Acteon сообщила, что сумма, выплаченная анонимным покупателем из Франции, поставила новый рекорд для произведений средневекового искусства, проданных с аукциона.

"Когда такая редкая работа такого уникального художника как Чимабуэ появляется на рынке, надо готовиться к неожиданностям", - отметил аукционист Доминик ле Коэнт.

Напомним, картина "Осмеяние Христа" на протяжении многих лет исела над кухонной плитой у жительницы города Компьень. Ее обнаружил аукционист, который посоветовал владелице произвести экспертную оценку. Сама владелица считала картину старой иконой, не имеющей особой ценности.

После экспертизы специалисты подтвердили наличие схожих элементов с работами итальянского художника Чимабуэ, настоящее имя которого было Ченни ди Пепо. Эксперты считают, что она входила в состав полиптиха, состоявшего из восьми панелей, изображавших сцены крестного пути и распятия Христа. Вероятно, датой его создания является 1280 год.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Объем рынка "Корвалола" в Украине - около 100 млн грн, - расследованиеОбъем рынка "Корвалола" в Украине - около 100 млн грн, - расследование
НБУ "засек" подозрительные операции более чем на 20 млрд грн в разных банкахНБУ "засек" подозрительные операции более чем на 20 млрд грн в разных банках
Уволены руководители экспортных компаний "Укроборонпрома"Уволены руководители экспортных компаний "Укроборонпрома"
Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic PipeДания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe
Новый арендатор "Киева" намерен сохранить репертуар кинотеатраНовый арендатор "Киева" намерен сохранить репертуар кинотеатра
Блок рекламы


Похожие новости
Украинцы признаны самыми бедными в ЕвропеУкраинцы признаны самыми бедными в Европе
Смолия признали лучшим главой центробанка в Центральной и Восточной ЕвропыСмолия признали лучшим главой центробанка в Центральной и Восточной Европы
ИФ: украинский агрохолдинг "Кернел" разместил евробонды на $300 млн со ставкой 6,5%ИФ: украинский агрохолдинг "Кернел" разместил евробонды на $300 млн со ставкой 6,5%
British American Tobacco переносит центральный офис в Восточной Европе из Украины в РумыниюBritish American Tobacco переносит центральный офис в Восточной Европе из Украины в Румынию
Коболев назвал расчетную цену на транзит роSSийского газа в ЕвропуКоболев назвал расчетную цену на транзит роSSийского газа в Европу
Власти региона на юге Италии заплатят 25 000 евро каждому, кто переедет сюда жить и запустит бизнесВласти региона на юге Италии заплатят 25 000 евро каждому, кто переедет сюда жить и запустит бизнес
"Нафтогаз" заказал в Европе 450 млн кубов газа с поставкой в начале 2020 года"Нафтогаз" заказал в Европе 450 млн кубов газа с поставкой в начале 2020 года
"Укрзализныця" выплатила $150 млн по дебютному выпуску еврооблигаций"Укрзализныця" выплатила $150 млн по дебютному выпуску еврооблигаций
"Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292%, - СМИ"Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292%, - СМИ
Бывший офис банка "Хрещатик" в центре Киева продали за 425 млн гривенБывший офис банка "Хрещатик" в центре Киева продали за 425 млн гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости