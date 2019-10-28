Найденную на кухне пожилой француженки картину Чимабуэ продали за рекордные 24 млн евро

Считавшаяся утраченной работа известного итальянского художника Чимабуэ "Осмеяние Христа", найденная на кухне пожилой француженки, продана с аукциона за рекордную сумму - 24 млн евро.

Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что объявленная на аукционе цена 6 млн евро была вчетверо превышена в ходе торгов.

Аукционная фирма Acteon сообщила, что сумма, выплаченная анонимным покупателем из Франции, поставила новый рекорд для произведений средневекового искусства, проданных с аукциона.

"Когда такая редкая работа такого уникального художника как Чимабуэ появляется на рынке, надо готовиться к неожиданностям", - отметил аукционист Доминик ле Коэнт.

Напомним, картина "Осмеяние Христа" на протяжении многих лет исела над кухонной плитой у жительницы города Компьень. Ее обнаружил аукционист, который посоветовал владелице произвести экспертную оценку. Сама владелица считала картину старой иконой, не имеющей особой ценности.

После экспертизы специалисты подтвердили наличие схожих элементов с работами итальянского художника Чимабуэ, настоящее имя которого было Ченни ди Пепо. Эксперты считают, что она входила в состав полиптиха, состоявшего из восьми панелей, изображавших сцены крестного пути и распятия Христа. Вероятно, датой его создания является 1280 год.