Жеваго покинул пост гендиректора Ferrexpo из-за дела банка "Финансы и кредит"

ГБР объявило его в розыск 9 октября.

Жеваго покинул пост гендиректора Ferrexpo из-за дела банка "Финансы и кредит"
Фото: Финансы

Экс-нардеп и бывший владелец банка "Финансы и кредит" Константин Жеваго решил временно покинуть пост генерального директора компании Ferrexpo, которая занимается торговлей сырьевыми товарами и добычей железной руды в Украине. Соответствующее заявление было опубликовано 28 октября на сайте Лондонской фондовой биржи.

"Константин Жеваго проинформировал совет директоров Ferrexpo о своем решении временно отстраниться от должности главного исполнительного директора Группы, чтобы сосредоточиться на решении определенных вопросов в Украине, касающихся одного из предприятий, которыми он владел до 2015 года", - говорится в сообщении Ferrexpo.

Константин Жеваго останется в составе совета директоров в качестве независимого и неисполнительного директора.

Совет директоров компании поручил исполнение обязанностей гендиректора Крису Мэйву, занимающему пост финансового директора. Мэйв проработал в Ferrexpo 11 лет. Отмечается, что он "сыграл важную роль в разработке и реализации многих стратегических инициатив, которые обеспечили финансовое положение компании и ее способность устойчиво развиваться".

"Совет директоров, включая г-на Жеваго, считает, что эта временная смена руководства необходима и в интересах всех акционеров, чтобы г-н Жеваго мог сосредоточиться на текущих делах в Украине, не оказывая влияния на деятельность компании. Г-н Жеваго по-прежнему пользуется полной поддержкой Совета", - прокомментировал это решение глава совета директоров компании Стив Лукас.

Напомним, что 9 октября Константин Жеваго был объявлен в розыск Государственным бюро расследований Украины в связи с подозрениями в растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит", объявленного банкротом в 2015 году. В сентябре Жеваго не пришел в ГБР на вручение подозрения, после чего бюро объявило его в нацрозыск. По данным агентства "Украинские новости", бизнесмен продолжительное время находится за границей.



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