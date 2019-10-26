Украинские производители беспилотников требуют сделать процесс закупок более понятным и планомерным

"Между государственными заказами возникают длинные неопределенные паузы".

?Украинские производители беспилотников требуют сделать процесс закупок более понятным и планомерным
Артем Вьюнник
Фото: Макс Требухов

Украинские производители беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) требуют от государства быть более последовательным и предсказуемым при сотрудничестве с украинскими коммерческими структурами.

Об этом во время круглого стола "Тупик для украинских "беспилотников" в Институте Горшенина заявил директор научно-производственного объединения "Атлон Авиа" Артем Вьюнник.

"На сегодняшний день отечественные компании, которые производят БПЛА, из хобби-проектов, которыми они были в 2014 году, развились в современные производственные комплексы. Они стали серьезными производителями, которые выпускают продукцию, соответствующую военным стандартам, которые имеют в своих структурах режимно-секретниые отдулы, в которых налажена работа по проектированию производства и т.п.", - говорится в сообщении.

По словам производителя, нередко между заказами возникают паузы, которые "продолжаются по полгода и производство попадает в полосу неопределенности".

В то же воемя, как отметил директор производственно-инновационной компании "Девиро" Денис Чередниченко, для того, чтобы оставаться эффективными, отношения между государством-заказчиком и производителем должны качественно измениться.

"На данный момент компания теряет ритмичность производства - она вынуждена временно сокращать штат рабочих и проводить меры по консервации деятельности на определенный период. Это, во-первых, - очень негативно влияет на сам производственный процесс и также негативно влияет на качество проведения новых разработок, проведения мероприятий по модернизации техники, которая уже была поставлена ранее выполненными контрактами и т.д.", - отметил Чередниченко.

"Хочу еще отметить, что мы у государства не просим денег на проведение конструкторских разработок, на совершенствование своей техники. Все это коммерческие компании решают за свой счет, и государство должно уже готовую технику, которая соответствует международным стандартам, полностью соответствует стандартам, которые действуют в Украине. Мы на это все не просим денег, но мы хотели бы найти взаимопонимание с заказчиками, чтобы этот процесс закупок был более спланированным, был более понятным. Ведь, если в коммерческой компании в ноябре заканчивается контракт и она сдает технику по заказу, то компания должна как-то планировать, понимать, рассчитывать на какой-то дальнейшеий заказ. Это позволит более эффективно спланировать и поставки, и производство ", - добавил он.

По словам производителя, нередко между заказами возникают паузы, которые продолжаются по полгода, и производство попадает в полосу неопределенности.

"В настоящее время компания теряет ритмичность производства - она вынуждена временно сокращать штат производственных рабочих и осуществлять мероприятия по консервации деятельности на определенный период. Это, во-первых, очень негативно влияет на сам производственный процесс, и также негативно влияет на качество проведения новых разработок, - проведение мероприятий по модернизации техники, которая уже была поставлена ранее выполненными контрактами и т.д. ", - отметил Чередниченко.

Напомним, 21 октября ВСУ завершили испытания ударных беспилотников Bayraktar TB2.

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