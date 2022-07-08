Квартири в оренду за рахунок держави для ВПО: варіанти є, а дані Держстату потребують корегування

Якби не було вільного житлового фонду, то й квартири на продаж не виставлялись, інформує ZN.ua.

Квартири в оренду за рахунок держави для ВПО: варіанти є, а дані Держстату потребують корегування
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За даними Держстату в Україні немає вільних квартир, щоб виділити для оренди на потреби переселенців. Однак експерти вважають, що статистика, як мінімум, не відображає реальну ситуацію. Як пише Георгій Могильний, експерт з питань містобудування, у матеріалі «Квартири-невидимки, або Чому влада централізовано не орендує житло для переселенців» навіть поверхневий аналіз даних Держстату щодо житлового фонду дає змогу виявити дуже суттєві маніпуляції із показниками.

Так, за даними офіційної статистики, станом на 1 січня 2021 року в містах було лише 4,3 тисячі незаселених квартир (з них 500 у Києві). Значна кількість вільних квартир (або старих приватних будинків) є лише в селах — понад 470 тисяч. Одна вільна квартира в містах на 2,5 тисячі існуючих — це шалений дефіцит житла. І шукати ці квартири, щоб забезпечити менш як 1% потреби житла для переселенців, сенсу немає.

Як зазначає автор матеріалу, у випадку з АР Крим і Севастополем Держстат поступив логічно: статистичні дані для України цих територій узагалі не враховують із зазначенням причини.


Олена Середа, ZN.ua





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