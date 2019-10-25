Раздел "Укрзализныци" может состояться до 2022 года

Железная дорога станет холдингом с тремя компаниями.

Раздел "Укрзализныци" может состояться до 2022 года
Фото: Александр Рудоманов

Раздел "Укрзализныци" на грузового, пассажирского и инфраструктурного оператора планируют провести в течение двух следующих лет.

Об этом заявил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике компании Антон Саболевский, пишет издание The Page.

Он сказал, что до конца 2021 года "Укрзализныця" планирует назначить отдельные юридические лица по этим направлениям. "Но насколько эффективно предприятие будет сотрудничать с государством и решать проблемные вопросы на пути к разделению - неизвестно", - сказал Саболевский.

Он также отметил, что правление "Укрзализныци" поддерживает ее развитие как холдинга с тремя компаниями, как это работает во Франции, Польше и Германии.

Напомним, в начале сентября 2019 года президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить план реструктуризации АО "Укрзализныця".

Перед этим премьер-министр Алексей Гончарук выступил за разделение "Укрзализныци".

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