Лондонский суд обязал Коломойского и Боголюбова выплатить Приватбанку 10,9 млн фунтов

Судебные расходы нужно оплатить до 12 ноября.

Апелляционный суд Лондона обязал бизнесмена Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других ответчиков оплатить расходы Приватбанка в сумме 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября.

Об этом говорится в сообщении банка, передают "Українські Новини".

Отмечаетс, что после успеха Приватбанка в Апелляционном суде, подтвержденного решением от 15 октября 2019 года, о том, что Приватбанк может продолжить рассмотрение дела против его бывших владельцев в английском суде, ответчики обязаны уплатить банку 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября 2019 года.

Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году.

Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков. Кроме того, они должны оплатить расходы банка за прошлогоднее слушание дела судьей Фанкортом и средства, потраченные на апелляцию.

Напомним, 15 октября Апелляционный суд Лондона вынес решение, которым подтвердил, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск Приватбанка против бывших владельцев.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Коломойского и Боголюбова, а также компаний, которые предположительно им принадлежат, или находятся под их контролем.

Слушания по этому делу прошли в конце июля. Основным предметом рассмотрения была обоснованность отказа первой инстанции в рассмотрении спора в британской юрисдикции и соответствующих обеспечительных мер.

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