Фискалы изъяли 62 кг золота у ювелирной мастерской

Стоимость лома и изделий оценивается более чем в 40 млн гривен.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Сотрудники киевского управления Государственной фискальной службы изъяли более 62 кг золота в виде ювелирных изделий и лома у ювелирной мастерской.

Об этом говорится на сайтах прокуратуры Киева и Фискальной службы.

Обыски проводились в рамках дела об уклонении от уплаты налогов (ч.3 ст.212 Уголовного кодекса).

По данным следствия, группа лиц на территории Киева, используя подконтрольные ФОПы, с 2015 года занималась скупкой лома золота у населения и ломбардов. Металл потом переплавлялся, из него делали ювелирные изделия и продавали "с сокрытием фактических объемов реализации".

В ходе обысков были изъяты 62 кг золота на общую сумму более 40,3 млн гривен, наличные деньги в эквиваленте почти 3 млн гривен, черновая документация, компьютеры, электронные носители информации.

Фото: sfs.gov.ua

Фото: sfs.gov.ua

Напомним, в прошлом году фискалы изъяли в магазинах киевской ювелирной фабрики около 60 тысяч ювелирных изделий на 150 млн гривен.

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