Табачная компания "JTI Украина" резко сократила производство из-за принятого Радой закона

Табачная компания "JTI Украина", которой принадлежит сигаретная фабрика в Кременчуге, подала заявление в Государственную фискальную службу по возврату уплаченного акцизного налога на 350 млн грн в связи с принятием парламентом законопроекта №1049 с нормой о госрегулировании торговой наценки на сигареты.

Об этом пишет агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы отзываем 350 млн грн уплаченного акциза из-за принятия Верховной Радой законопроекта об установлении фиксированной торговой маржи на сигареты", - отметили в пресс-службе табачной компании.

По информации "JTI Украина", компания на 73% снизила производство во второй половине октября по сравнению с планами.

На прошлой неделе стало известно, что по этой же причине British American Tobacco остановила фабрику в Прилуках.