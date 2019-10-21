Электронные РРО будут бесплатными, - глава налоговой Сергей Верланов

С 1 января ГНС готова предоставить программу в тестовом режиме для всех предпринимателей.

Электронные регистраторы расчетных операций будут бесплатными, поэтому украинским предпринимателям не придется тратить дополнительные средства на кассовые аппараты.

Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов в программе «Свобода слова Савика Шустера».

«В соответствии с законом электронные РРО, которые будут в смартфоне или планшете, будут бесплатными. Государство в лице контролирующего органа Государственной налоговой службы уже разработала бесплатную программу, которой смогут бесплатно пользоваться все», - заявил Верланов.

Он подчеркнул, что с 1 января 2020 ГНС готова предоставить это решение в тестовом режиме для всех предпринимателей.

«Программа у нас уже есть, мы ее доработаем, приведем в соответствие с новым законом, и все смогут этим пользоваться, и это будет бесплатно», - отметил руководитель ГНС.

Также в своем выступлении Сергей Верланов отметил, что 35% украинской экономики не платит налогов в государственный бюджет, поскольку находится в «тени».

«Чтобы «теневая» экономика перестала быть «теневой» ее нужно посчитать. И именно эти законы о РРО и кэшбек позволят подсчитать эту теневую экономику. Эти законы направлены на то, чтобы уравнять правила игры, чтобы все люди стали богаче», - заявил он.

Кроме того, глава налоговой поддержал инициативу президента о введении двухлетнего моратория на проверки для ФЛП.

«Маленьких предпринимателей проверять не нужно, маленьких предпринимателей нужно оберегать и защищать», - подчеркнул Верланов.

Напомним, 18 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, направленных на внедрение программных регистраторов расчетных операций и механизма кэшбек.