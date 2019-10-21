Электронные РРО будут бесплатными, - глава налоговой Сергей Верланов

С 1 января ГНС готова предоставить программу в тестовом режиме для всех предпринимателей.

Электронные регистраторы расчетных операций будут бесплатными, поэтому украинским предпринимателям не придется тратить дополнительные средства на кассовые аппараты.

Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов в программе «Свобода слова Савика Шустера».
«В соответствии с законом электронные РРО, которые будут в смартфоне или планшете, будут бесплатными. Государство в лице контролирующего органа Государственной налоговой службы уже разработала бесплатную программу, которой смогут бесплатно пользоваться все», - заявил Верланов.
Он подчеркнул, что с 1 января 2020 ГНС готова предоставить это решение в тестовом режиме для всех предпринимателей.

«Программа у нас уже есть, мы ее доработаем, приведем в соответствие с новым законом, и все смогут этим пользоваться, и это будет бесплатно», - отметил руководитель ГНС.

Также в своем выступлении Сергей Верланов отметил, что 35% украинской экономики не платит налогов в государственный бюджет, поскольку находится в «тени».
«Чтобы «теневая» экономика перестала быть «теневой» ее нужно посчитать. И именно эти законы о РРО и кэшбек позволят подсчитать эту теневую экономику. Эти законы направлены на то, чтобы уравнять правила игры, чтобы все люди стали богаче», - заявил он.
Кроме того, глава налоговой поддержал инициативу президента о введении двухлетнего моратория на проверки для ФЛП.

«Маленьких предпринимателей проверять не нужно, маленьких предпринимателей нужно оберегать и защищать», - подчеркнул Верланов.

Напомним, 18 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, направленных на внедрение программных регистраторов расчетных операций и механизма кэшбек.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
На крыше дома на Майдане начали демонтаж незаконной надстройкиНа крыше дома на Майдане начали демонтаж незаконной надстройки
Работу ДнепроГЭС планируют продлить на 50 летРаботу ДнепроГЭС планируют продлить на 50 лет
Глава НБУ назвал предварительные условия МВФГлава НБУ назвал предварительные условия МВФ
Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне по делу против бывших владельцевПриватбанк выиграл апелляцию в Лондоне по делу против бывших владельцев
СБУ изъяла контрабанду брендовой одежды более чем на 100 млн гривенСБУ изъяла контрабанду брендовой одежды более чем на 100 млн гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Глава НБУ назвал предварительные условия МВФГлава НБУ назвал предварительные условия МВФ
Глава "Нафтогаза" раскритиковал досрочное включение отопления в 17 областяхГлава "Нафтогаза" раскритиковал досрочное включение отопления в 17 областях
Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услугиГлава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги
С 1 октября налоговая обновила счета для ЕСВ по стандарту IBAN: платежи на старые реквизиты будут возвращаться
ЕБА: изменение рентной платы на железную руду должно быть согласовано с налоговой реформойЕБА: изменение рентной платы на железную руду должно быть согласовано с налоговой реформой
Глава WeWork Адам Ньюман покинет свой пост. Оценка компании в $47 млрд упала почти вдвое
Цены на хлеб повысились на 15-22% в связи с удорожанием электроэнергии, – глава ВАПЦены на хлеб повысились на 15-22% в связи с удорожанием электроэнергии, – глава ВАП
Глава Disney Боб Айгер ушёл из совета директоров Apple накануне телевизионных битвГлава Disney Боб Айгер ушёл из совета директоров Apple накануне телевизионных битв
В Раде хотят декларировать доходы физлиц. И разрешить налоговой проверять их расходы
Долги ФОП перед налоговой растут на 700 млн в год. Сами предприниматели могут об этом и не подозреватьДолги ФОП перед налоговой растут на 700 млн в год. Сами предприниматели могут об этом и не подозревать
Последние новости
Подгружаем последние новости