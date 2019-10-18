Рада приняла закон о госбюджете-2020 в первом чтении

Доходы казны превысят триллион гривен.

Рада приняла закон о госбюджете-2020 в первом чтении
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада приняла в целом выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете на 2020 год.

За принятие в целом проекта постановления №2000-п проголосовали 255 депутатов при минимально необходимых 226. После принятия в целом этого документа проект закона о госбюджете-2020 считается принятым в первом чтении.

"Сейчас наши коллеги завершают подготовку макропрогноза на следующий год. То есть мы поймем, сколько денег у нас реально будет. Наша задача сейчас - понять реалистичную статью доходов и до 2 ноября подать с учетом всего того, что вы сказали настоящий документ, который мы сможем дискутировать ко второму чтению", - сказал перед голосованием премьер-министр Алексей Гончарук.

На первое чтение выносился проект бюджета на 2020 год с доходами 1 079,5 млрд грн, в том числе по общему фонду - 962,7 млрд грн, и расходами 1 170,0 млрд грн.

Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в размере 245,8 млрд грн, что на 33,8 млрд грн больше по сравнению с 2019 годом.

На развитие дорожной инфраструктуры собираются направить 74,4 млрд грн, в том числе в Государственный дорожный фонд - 69,7 млрд грн.

Для поддержки энергетической независимости планируется выделить 2 млрд грн

Цель долговой политики - обеспечить сокращение объема государственного долга до уровня 46,7% к ВВП на конец 2020 года. Сейчас он превышает 52%. Одним из путей реализации такой задачи является постепенное уменьшение дефицита государственного бюджета (до 2,09% ВВП в 2020 году).

Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга - 145,2 млрд грн; погашение государственного долга - 292,9 млрд грн.

Прогноз поступлений от приватизации государственного имущества - 5 млрд грн.

Расходы государственного бюджета на образование запланированы в сумме 136,4 млрд грн, что на 7,7 млрд грн больш по сравнению с 2019 годом. Впервые в проекте государственного бюджета предусмотрены расходы на развитие учреждений высшего образования в объеме около 0,3 млрд грн.

Общие расходы на здравоохранение составляют 108 млрд грн, что на 9,8 млрд больше, чем в 2019 году. Медицинскую субвенцию заложили в размере 14,6 млрд грн. На реализацию программы медицинских гарантий для первичной, экстренной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медпомощи, реимбурсации стоимости лекарственных средств предусмотрены 72,1 млрд грн, на централизованное приобретение медикаментов и медицинских изделий - 6,6 млрд грн, на лечение граждан за рубежом - 0,7 млрд грн.

Расходы на развитие культуры и информационную сферу составляют 8,6 млрд грн.

Минимальная зарплата будет составлять 4 723 грн.

Финансирование Пенсионного фонда Украины из государственного бюджета составит 172,6 млрд грн.

Напомним, доходы бюджета на 2019 год составляют 1 026 млрд гривен, расходы - 1 112 млрд гривен.

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