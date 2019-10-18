"Укроборонпром" решил проводить закупки на сумму от 25 тысяч гривен на Prozorro
До конца года госконцерн рассчитывает перевести на Prozorro все предприятия-участники.
Государственный концерн "Укроборонпром" принял новое положение о допорогови закупки - отныне закупки от 25 тыс. гривен будут обязательно проводить через Prozorro.
Об этом сообщается на сайте госконцерна.
"Раньше о закупках до 1 млн гривен концерн публиковал отчеты, а закупки на допорогах проводил на закрытой площадке. До конца текущего года планируем на Prozorro перевести все предприятия-участники "Укроборонпрома", - отметила директор департамента закупок Надежда Бегун.
Отмечается также, что с октября специалисты департамента закупок "Укроборонпрома" и закупщики его предприятий-участников с начали обучение для дальнейшего успешного проведения тендеров на Prozorro.
Напомним, закон о публичных закупках, обязавший проводить их через систему ProZorro, был принят в 2016 году. Через нее должны были проходить все закупки товаров и услуг стоимостью от 200 тысяч гривен и закупки работ стоимостью от 1,5 млн гривен.
19 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом новую редакцию закона "О публичных закупках". Законопроект предусматривает обязательность использования системы Prozorro при закупках от 50 тыс. гривен. Ожидается, что это выведет из тени более 250 тыс. закупок.
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