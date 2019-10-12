У наследников основателя Ciklum Торбена Майгаарда пытались украсть квартиру в Киеве

После смерти основателя Ciklum Торбена Майгаарда осталась большая квартира в Киеве . Но его наследникам не удалось получить жилье. Ее собственники несколько раз менялись, и в итоге она попала к Нацагентству АРМА, которое выставило ее на торги по сильно заниженной цене. Но и те отменили в последний момент, а сама АРМА оказалась в центре скандала. Редактор AIN.UA разбиралась в этой странной истории с квартирой датчанина Торбена Майгаарда, основателя одной из крупнейших IT-компаний Украины.

Что случилось

Основатель компании Ciklum, которая входит в топ-5 IT-бизнесов Украины, Торбен Майгаард скончался в январе этого года. Среди его имущества числилась квартира в Киеве , на Кловском спуске, 7, №223, на 554,9 кв. м с двумя паркоместами.

Но уже в феврале 2019 года эту квартиру неустановленные лица продали по поддельной доверенности от владельца некоему гражданину Украины. Он же, через месяц, перепродает квартиру иностранному гражданину. Немногим позже Нацполиция накладывает на нее арест.

23 апреля на квартиру накладывает арест Печерский суд Киева . Он передает ее Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Но злоключения квартиры на этом не заканчиваются: АРМА дважды выставляет ее на аукцион, первый раз сразу же отменяя торги. На второй раз цену квартиры занижают в 10-15 раз.

Торги должны были пройти 7 октября 2019 года, но после обсуждений в Facebook в АРМА решили торги отменить. А в Генпрокуратуре сообщили, что по итогу начали уголовное производство уже по злоупотреблению властью и служебным положением в самом АРМА.

Как квартира попала к мошенникам?

Когда правоохранители начали расследовать мошенничество с перепродажей квартиры, Печерский районный суд Киева наложил арест на нее и на паркоместа.

Согласно Постановлению суда от 23 апреля 2019 года, хронология смены владельцев квартиры №223 выглядела так:

20 сентября 2011 года ООО «Житло-Буд» и Tarnwood Limited заключили договор купли-продажи этой квартиры и паркомест.

16 ноября 2011 года Tarnwood Limited, как первичный покупатель, и Majgaard Limited, как новый покупатель, заключили договор об уступке права требования на квартиру. Majgaard Limited — бенефициар Ciklum Holding Limited.

3 августа 2016 года между ООО «Житло-Буд» и Majgaard Limited составлен акт приема-передачи квартиры. Ее стоимость на тот момент — 3,99 млн грн. Нотариус регистрирует право собственности на квартиру за Majgaard Limited.

В феврале 2019 года (точной даты следствие не установило) неустановленное лицо подделало доверенность, выданную якобы от имени Majgaard Limited 22 февраля 2019 года. Она давала ему право продавать имущество.

22 февраля 2019 года. Она давала ему право продавать имущество. 4 марта 2019 года мошенник с поддельным паспортом продал квартиру и паркоместа от имени Majgaard Limited своему напарнику. Поддельный паспорт был на имя человека, умершего в Кропивницком.

20 марта 2019 года владелец квартиры выехал в Крым. В то же время, согласно постановлению от 16 мая 2019 года, 10 апреля 2019 года он перепродал квартиру немцу, гражданину Гонконга , получившему паспорт в 2014 году. Согласно материалам дела, его целью было уберечь квартиру, перерегистрировав ее «на подконтрольных себе лиц».

, получившему паспорт в 2014 году. Согласно материалам дела, его целью было уберечь квартиру, перерегистрировав ее «на подконтрольных себе лиц». Уже в апреле 2019 года делом занялись правоохранители. 21 апреля следователи Нацполиции осмотрели квартиру, 18 апреля ее признали вещественным доказательством в деле о расследовании мошенничества.

Как квартира оказалась на аукционе по заниженной цене?

Согласно все тому же постановлению от 16 мая, квартиру, как вещественное доказательство, передали АРМА. Запрещалось проводить какие-либо действия с квартирой, кроме как по обращению самого АРМА.

23 сентября 2019 года АРМА выставляет ее на торги, но отменяет их. Повторные торги назначаются на 7 октября 2019 года. Чтобы получить право участвовать в аукционе, нужно было внести залог в 79 000 грн.

Начальную цену за квартиру установили на уровне 1,58 млн грн, в ходе торгов она доросла до 2 млн: за такие деньги в Киеве можно купить квартиру 50-60 кв. м, но никак не 554 кв. м. Затем торги отменили. по официальному заявлению АРМА: чтобы не продавать имущество по ценам ниже рыночных. «В дальнейшем АРМА организует проведение рецензии соответствующей оценки и выставит этот лот на продажу с учетом рецензии», — говорится в заявлении бюро. Почему АРМА сразу начала продавать квартиру в срочном порядке по таким низким ценам — неизвестно.

В то же время, в Генпрокуратуре считают, что речь идет о злоупотреблении служебным положением в самом бюро. Согласно официальному заявлению ведомства, 3 октября начато уголовное производство по этому нарушению.

«3 октября компания-собственник обнаружила, что на официальной странице АРМА выставила указанную недвижимость на продажу. По мнению компании, цена объектов недвижимости занижена в 10-15 раз, что в случае продажи принесет значительные убытки собственнику», — говорится в заявлении ведомства.

Пока Генпрокуратура наложила арест на квартиру и паркоместа.