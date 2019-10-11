Украинский эко-проект EcoSort закрылся: почему сортировка мусора работает не всегда

Проект EcoSort около двух лет занимался сортировкой мусора: устанавливал возле домов в Киеве контейнеры для сбора бумажного мусора и пластиковых бутылок. Но в июле 2019 года основатель Юрий Жуков решил закрыть проект. В публикации на The Village он объясняет причины своего решения, а также пишет, почему сортировка мусора в городе работает не всегда, пишут AIN.UA

Экономические причины закрытия

Проект основатель развивал на личные деньги. Инвесторов найти не удалось. «Моя ошибка была в том, что хоть я и написал план, при отсутствии реального опыта не смог высчитать все точно. Проблемы шли за проблемами», — пишет он.

Проект изготавливал контейнеры 10, 20, 40 л, основатель сам предлагал их ЖЭКам и ОСМБ: одному из ЖЭКов даже доплачивал, чтобы те установили контейнеры возле домов. Первые месяцы EcoSort сдавал все собранное сырье, потом пришлось нанять склад, чтобы десортировать и прессовать сырье (прессованное сырье можно продавать).

Оказалось, что держать склад, прессовать и продавать сырье — тоже убыточно, поскольку затраты компании были больше, чем у заготовщиков.

Весной 2019 года цена на бумагу упала с 3 до 2 грн за кг, соответственно, проект сначала выходил в ноль, но затем начал работать в минус.

Экологические причины

Но, по словам Жукова, решение закрыть проект он принял, когда понял, что экологической составляющей в нем тоже нет.

«В интернете много картинок с надписями вроде «Если сдадим на сортировку 100 кг бумаги, сохраним одно дерево», это далеко от истины», — пишет он.

К примеру, из бумаги делают бумагу более низкого качества: туалетную бумагу, газеты, картон. Для их изготовления используют только вторсырье. Первичное сырье (то, для чего вырубают деревья), идет на изготовление качественной бумаги (салфеток, писчей бумаги и т.д.).

«Сколько бы мы не сортировали, это не уменьшит потребление целлюлозы. Например, Tetra Pak изготовляют только из первичного сырья. От того, что мы сдадим его на сортировку, потребление ресурсов не уменьшится», — считает он.

Еще один пример: по словам Жукова, когда бумага, металл, стекло попадают на полигон, они не создают метан, т.е. не влияют на парниковый эффект. «Метан создает органика: на полигоне она взаимодействует с тяжелыми металлами, батарейками, люминисцентными лампами и формирует фильтрат. Это очень ядовитое вещество, которое попадает в грунтовые воды. Будет на этом полигоне больше пластика или меньше, на это никак не влияет», — пишет он.

По его словам, самая большая проблема сортировки в том, что люди, занимаясь ей, часто дают себе внутреннее право покупать больше упаковок. Целью должна быть не так сама сортировка мусора, как потребление как можно меньшего числа упаковок — тогда не будет что сортировать и утилизировать.