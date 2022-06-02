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2022-06-02
Нацбанк повысил учетную ставку до 25%: почему и зачем
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Правление Национального банка Украины 2 июня приняло решение о повышении учетной ставки до 25%, сообщает пресс-служба
«Цель такого решительного шага вместе с другими мерами - защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке и, как следствие, – усиление способности НБУ обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны», - говорится в сообщении регулятора.
Анастасия Дэйна, ZN.ua