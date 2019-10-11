Южно-Украинская АЭС подключила первый блок к сети после ремонта

По состоянию на утро пятницы в работе находятся 10 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС.

Южно-Украинская атомная электростанция 11 октября в 07:33 подключила пятый блок к энергосети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом", передает "Интерфакс-Украина".

Таким образом, на утро пятницы в работе находятся 10 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС длятся 321-е сутки среднего планового ремонта, блоке №3 Южно-Украинской АЭС - 149-е сутки капитального планового ремонта, блоке №4 Ривненской АЭС длятся 64-е сутки среднего планового ремонта, блоке №1 Запорожской АЭС – 16-е сутки капитального планового ремонта, блоке №2 Хмельницкой АЭС - 15-е сутки среднего планового ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Южно-Украинская АЭС с тремя энергоблоками ВВЭР установленной мощностью 1000 МВт каждый расположена в Николаевской области. Также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

Напомним, в августе Национальное антикоррупционное бюро впервые привлекло к ответственности свидетеля за разглашение данных следствия. Речь шла о деле о завладении 27,94 млн гривен "Южно-Украинской АЭС".