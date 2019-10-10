ГБР проводит массовые обыски Львовских таможенников из-за схемы ввоза в Украину брендовой одежды под видом секондхенд

Госбюро расследований проводит массовые санкционированные обыски на постах Львовской таможни и по месту жительства таможенников из-за схемы ввоза в Украину брендовой одежды по поддельным документам.

Об этом сообщила на фейсбуке первая заместительница директора ГБР Ольга Варченко. В общей сложности ГБР проведет около 40 обысков.

Фото: Ольга ВарченкоФБ

Суть схемы в том, что под видом секондхенд на территорию Украины из стран ЕС привозили дорогую брендовую одежду, одна партия которой стоит не менее 400 тыс. долларов.

Фото: Ольга ВарченкоФБ

«Проверяем причастность к этой схеме должностных лиц таможни, которые, по предварительной версии следствия, способствовали незаконному перемещению товара через таможенную границу без прохождения соответствующих таможенных процедур», - отметила Варченко.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Такая одежда попадала на украинский рынок без уплаты соответствующих таможенных платежей. В результате, государство понесло убытков как минимум на 1 миллион гривен с каждой партии товара. При этом, Варченко не указала сколько партий брендовой одежды проехало на территорию Украины.

Фото: СБУ

Грузовики, которые везли эту одежду по фиктивным документам, пересекали границу через пункт пропуска только в смены отдельных таможенников, которые организовали беспрепятственное прохождение таможенных формальностей.

Кроме обысков львовских таможенников, правоохранители проводят обыски по адресам деятельности предприятий-импортеров, месту жительства их руководителей, а также организаторов.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных:

ч. 3 с. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);

ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия;

ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в августе ГБР также проводило обыски на таможнях Западной Украины. Обыски связаны с автомобильным делом, по которому в начале июля проходили обыски в волынском управлении Фискальной службы.

На территории Волынской области действовала противоправная схема формирования фиктивного налогового кредита предприятиями-импортерами транспортных средств, в которой были замешаны должностные лица ГУ ГФС в Волынской области. Действия сотрудников ГФС нанесли государству убыток на 190 млн гривен.