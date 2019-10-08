Руководство Днепровского метрополитена купило советское оборудование под видом нового

Чиновники нанесли метрополитену ущерб размером в 2,5 миллиона гривен

СБУ разоблачила руководство Днепровского метрополитена на закупках некачественного оборудования, которое могло поставить под угрозу работу метрополитена и жизни пассажиров. Об этом сообщает СБУ на фейсбуке.

Оперативники задокументировали, что в конце 2017 года чиновники купили оборудование времен СССР под видом нового, которое непригодно для использования в механообрабатывающем процессе.

Сумма контракта составила 2,6 миллиона гривен, хотя на самом деле стоимость закупленного «металлолома» была максимум 100 тыс. гривен.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

Экспертиза установила, что в результате проведенной сделки, предприятию нанесен ущерб в размере почти 2,5 миллиона гривен. По заключению экспертов, из-за действий руководства КП возникла реальная угроза устойчивому функционированию метрополитена и соответственно жизни и здоровью пассажиров.

Фото: СБУ

Руководителю КП «Днепропетровский метрополитен» и директору коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Фото: СБУ

Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела.

Напомним, в начале октября в Умани СБУ задержала чиновников на вымогательстве взятки на празднике хасидов. Чиновники требовали $400 за разрешение на торговлю и установку баннеров в районе проведения Рош Ха-Шана.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услугиГлава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги
«Ощадбанк» запустил предзаказы на NFC-кольца для бесконтактных оплат. Цена — 3500 грн«Ощадбанк» запустил предзаказы на NFC-кольца для бесконтактных оплат. Цена — 3500 грн
На Закарпатье изъяли 100 тонн фальсифицированной бытовой химииНа Закарпатье изъяли 100 тонн фальсифицированной бытовой химии
Ахметов заключил мировое соглашение с предыдущим владельцем "Укртелекома"Ахметов заключил мировое соглашение с предыдущим владельцем "Укртелекома"
В Киеве задержали адвоката за попытку продать государственную квартиру на БанковойВ Киеве задержали адвоката за попытку продать государственную квартиру на Банковой
Блок рекламы


Похожие новости
Руководство Укргосфонда фермеров подозревают в организации коррупционной схемыРуководство Укргосфонда фермеров подозревают в организации коррупционной схемы
В Украину пытались ввезти четыре тонны контрабандной одежды под видом секонд хендаВ Украину пытались ввезти четыре тонны контрабандной одежды под видом секонд хенда
"Укрзализныця" пожаловалась в СБУ на поставку белорусских деталей под видом украинских"Укрзализныця" пожаловалась в СБУ на поставку белорусских деталей под видом украинских
Fitch назвало условия нового соглашения между Украиной и МВФFitch назвало условия нового соглашения между Украиной и МВФ
Металлурги Украины обратились к Зеленскому из-за нового налогаМеталлурги Украины обратились к Зеленскому из-за нового налога
Руководство пяти госшахт в Луганской и Донецкой областях подозревают в хищении 500 млн гривенРуководство пяти госшахт в Луганской и Донецкой областях подозревают в хищении 500 млн гривен
Foxconn вынуждена искать покупателя для своего нового предприятия в КитаеFoxconn вынуждена искать покупателя для своего нового предприятия в Китае
Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок для планового ремонтаЗапорожская АЭС отключила пятый энергоблок для планового ремонта
АРМА назвало условие для нового конкурса на управляющего "Межигорьем"АРМА назвало условие для нового конкурса на управляющего "Межигорьем"
США запретили американским компаниям использовать оборудование Huawei
Последние новости
Подгружаем последние новости