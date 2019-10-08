Руководство Днепровского метрополитена купило советское оборудование под видом нового

СБУ разоблачила руководство Днепровского метрополитена на закупках некачественного оборудования, которое могло поставить под угрозу работу метрополитена и жизни пассажиров. Об этом сообщает СБУ на фейсбуке.

Оперативники задокументировали, что в конце 2017 года чиновники купили оборудование времен СССР под видом нового, которое непригодно для использования в механообрабатывающем процессе.

Сумма контракта составила 2,6 миллиона гривен, хотя на самом деле стоимость закупленного «металлолома» была максимум 100 тыс. гривен.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Экспертиза установила, что в результате проведенной сделки, предприятию нанесен ущерб в размере почти 2,5 миллиона гривен. По заключению экспертов, из-за действий руководства КП возникла реальная угроза устойчивому функционированию метрополитена и соответственно жизни и здоровью пассажиров.

Фото: СБУ

Руководителю КП «Днепропетровский метрополитен» и директору коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Фото: СБУ

Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела.