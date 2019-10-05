В Украину пытались ввезти четыре тонны контрабандной одежды под видом секонд хенда

Стоимость задержанного груза - около 12 млн гривен.

В Украину пытались ввезти четыре тонны контрабандной одежды под видом секонд хенда
Фото: dpsu.gov.ua

На пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей обнаружили партию новой брендовой одежды, которую пытались ввезти в Украину под видом детского секонд-хенда.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

По документам, в прицепе грузовика "Рено" из Бельгии везли гуманитарный груз (преимущественно для детей): игрушки, зимнюю одежду, рубашки, зонтики и тому подобное. Все вещи числились как бывшие в употреблении. Их направляли по адресу одного из киевских благотворительных фондов.

После осмотра грузовика пограничники поняли, что его содержание не соответствует заявленному в документах. Из кузова выгрузили около 4 тонн нового товара: рубашки, брюки, юбки - почти 8 тыс. единиц товаров более сотни наименований.

Стоимость задержанного груза составляет около 12 млн гривен.

Фото: dpsu.gov.ua

В отношении руководителя фирмы отправителя составлен протокол о нарушении таможенных правил (ст. 483 ТКУ). За такое нарушение Таможенный кодекс предусматривает конфискацию товара и штраф в размере полной стоимости изъятого.

Фото: dpsu.gov.ua

Одновременно на Львовщине в пункте пропуска "Рава-Русская" была похожая попытка контрабанды. Туда тоже прибыл грузовик, якобы с "секонд хендом", а на самом деле - с новой одеждой.

Напомним, ранее на пункте пропуска "Ягодин" пограничники и представители таможенной службы пресекли попытку контрабандного ввоза из Польши 860 кг сыра. Водитель спрятал его в автобусе.

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