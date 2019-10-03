Рада перевела аренду госимущества в интернет

"Бумажные" конкурсы уйдут в прошлое.

Рада перевела аренду госимущества в интернет
Фото: Lb.ua

Верховная Рада изменила систему аренды государственного и коммунального имущества. Теперь оно будет сдаваться в аренду на открытых аукционах через систему "Prozorro.Продажи".

Соответствующий законопроект №1055-1 в четверг приняли во втором чтении и в целом 263 народных депутата.

Решение принято с целью преодоления коррупции в этой сфере; увеличения доходов от аренды, которое, по мнению разработчиков законопроекта, может составить 20-25%; упрощения поиска необходимого помещения; прозрачности контроля со стороны общественности.

По состоянию на 1 июля 2019 года Фонд госимущества заключил более 17 тысяч договоров аренды госимущества, и есть еще 6 тысяч объектов, которые можно сдать в аренду. У местных органов власти нет единой статистической информации о фактических арендаторах и уровне арендных ставок, по которым коммунальное имущество передается в пользование.

По словам еще одного соавтора законопроекта Роксоланы Пидласой, огромное количество объектов в регионах сдаются в аренду по бросовых ценах.

"В 11 областях органы местного самоуправления сдают больше 40% площадей по цене 1 гривна за квадратный местр. В Черновицкой области - 74% площадей государство сдает за 1 гривну. Я не знаю, благотворительность это или коррупция, но я точно знаю, что предприниматель, которые арендует площади за тысячу гривен, не может конкурировать с тем, кто арендует за гривну", - говорила она во время рассмотрения законопроекта в первом чтении.

Нынешний закон об аренде государственного и коммунального имущества был принят в 1992 году.

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