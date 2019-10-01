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2019-10-01
Украина впервые продала облигации внутреннего госзайма через платформу Bloomberg
Минфин привлек в бюджет более 77 млн гривен.
Фото: Макс Левин
Украина впервые провела аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа через платформу Bloomberg.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"Рады сообщить, что первый аукцион ОВГЗ успешно проведено через платформу Bloomberg!", - говорится в сообщении в фейсбуке.
Отмечается, что на аукционах по продаже ОВГЗ Минфин привлекл в бюджет 77,2 млн гривен, большую часть из которых составили поступления от 2-летних облигаций внутреннего госзайма.
Ставки доходности по размещенным ОВГЗ составили:
- по 3-месячным ОВГЗ - 15,75% (снижение на 25 базисных пунктов);
- по 1-летними ОВГЗ - 15,09%;
- по 2-летним ОВГЗ - 15,36% (снижение на 14 бп).
Ранее в сентябре Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 16,5 миллиардов.
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