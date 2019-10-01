Украина впервые продала облигации внутреннего госзайма через платформу Bloomberg

Минфин привлек в бюджет более 77 млн гривен.

Украина впервые продала облигации внутреннего госзайма через платформу Bloomberg
Фото: Макс Левин

Украина впервые провела аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа через платформу Bloomberg.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Рады сообщить, что первый аукцион ОВГЗ успешно проведено через платформу Bloomberg!", - говорится в сообщении в фейсбуке.

Отмечается, что на аукционах по продаже ОВГЗ Минфин привлекл в бюджет 77,2 млн гривен, большую часть из которых составили поступления от 2-летних облигаций внутреннего госзайма.

Ставки доходности по размещенным ОВГЗ составили:

  • по 3-месячным ОВГЗ - 15,75% (снижение на 25 базисных пунктов);
  • по 1-летними ОВГЗ - 15,09%;
  • по 2-летним ОВГЗ - 15,36% (снижение на 14 бп).

Ранее в сентябре Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 16,5 миллиардов.

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