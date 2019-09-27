Минфин назвал Украину мировым лидером по сокращению госдолга к ВВП

"В 2016 году долг к ВВП был больше 80%, сейчас мы ниже 60%".

Минфин назвал Украину мировым лидером по сокращению госдолга к ВВП
Фото: youtube.com / UkrFin Forum

Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца заявил, что Украина является мировым лидером по темпам сокращения государственного долга к ВВП.

Об этом он сказал на Украинском финансовом форуме, который проходит в Киеве.

"С точки зрения планов по долгу к ВВП - они очень амбициозные. В принципе нет ни одной страны в мире, которая бы в последние три года так быстро сокращала долг к ВВП, как это делает Украина. В 2016 году долг к ВВП был больше 80%, сейчас мы ниже 60%. Мы единственная страна среди emerging economies [развивающихся экономик], которая сокращает процент долга такими темпами и в принципе одна из немногих, которая его сокращает", - заявил Буца.

Напомним, в июне 2019 года правительство Украины утвердило среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.

Базовый сценарий стратегии предполагает, что соотношение долга и ВВП будет постепенно снижаться с 52,3% на конец 2018 года до 42,4% на конец 2022 года. При этом в денежном выражении он может увеличиться с 67,2 млрд долларов до 77,6 млрд долларов.

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