BlaBlaCar объявил о покупке билетного оператора Busfor. Детали сделки

Карпулинговый сервис BlaBlaCar объявил о покупке билетного оператора Busfor, сообщили AIN.UA в BlaBlaCar.

Сделка

Сумма сделки не раскрывается. Ожидается, что ее закроют до конца 2019 года после регуляторного утверждения. В компании также не рассказали, на каких условиях проходила сделка: за кэш или акции.

Об участниках сделки

С момента основания в 2006 году, BlaBlaCar привлек $448,5 млн, инвестиционная оценка компании: $1,6 млрд. В Украину сервис зашел в 2014 году, выкупив местный стартап Podorozhniki.com за сумму от $1 до $3 млн. Общее число пользователей — 80 млн человек в 22 странах.

Busfor — крупнейший сервис по поиску и покупке автобусных билетов в Украине, странах Центральной и Восточной Европы. Сейчас к платформе подключены более 7000 перевозчиков, ежемесячные продажи — более 700 000 билетов. Общее предложение, доступное на платформе Busfor, составляет более 4 миллиардов долларов. Busfor впервые заработал в 2010 году, за разработкой стояла компания с украинскими основателями. Всего Busfor привлек $32,5 инвестиций, крупнейший раунд состоялся в 2016 году.

В Украине у BlaBlaCar 5 млн активных пользователей. Месячная аудитория сайтов и приложений Busfor, а также сети из 600 агентов по продаже билетов, — 7 млн пользователей. Они распределены по региону: Украина, страны Центральной и Восточной Европы.

Что даст объединение

Для BlaBlaCar это решение идет в рамках общей стратегии развития: компания стремится стать глобальным маркетплейсом для автодорожных поездок, объединив на одной платформе карпулинговые и автобусные предложения, чтобы дать пассажирам широкий выбор транспортных средств. На автобусах удобно ездить по популярным маршрутам, когда цена остается доступной, а сам билет можно купить заблаговременно. Карпулинговые предложения отличаются разнообразием маршрутов, охватывая даже непопулярные направления, при этом стоимость поездки остается низкой, а забронировать место в авто можно в последний момент, утверждают в компании.

Бренд Busfor и сервисы продолжат работу.

Пользователи BlaBlaCar со временем получат возможность заказывать автобусные билеты через платформу BlaBlaCar.

Партнеры Busfor получат доступ к пассажирской аудитории BlaBlaCar после завершения технической интеграции в 4 квартале 2019 года.

Объединение BlaBlaCar и Busfor не повлечет за собой сокращения сотрудников или отказа от партнерств. Менеджмент тоже сохранит свои позиции, но уже в рамках общей структуры.

Гендиректор Busfor в Украине Александр Павлович отметил, что сделка поможет привлечь молодежь к автобусным перевозкам:

Автобусные перевозки являются одним из самых доступных и гибких видов транспорта в Украине. Однако отрасль и ее основные игроки — перевозчики и автобусные станции — нуждаются в увеличении пассажиропотока, прежде всего, за счет привлечения молодой и активной аудитории.

Алексей Лазоренко, генеральный директор BlaBlaCar в Украине:

Наша главная цель — дать максимум возможностей для путешествий миллионам наших пользователей, дополнив совместные поездки автобусными предложениями, чтобы каждый смог выбрать наиболее подходящий транспорт в пару кликов на смартфоне.

Сейчас в Украине на онлайн по-прежнему приходится менее 10% продаж билетов. Основную часть реализуют на автовокзалах, объясняет Николас Брюссон, сооснователь и CEO BlaBlaCar.

BlaBlaCar и автобусы

Это не первая подобная сделка для BlaBlaCar. В 2018 году карпулинг купил французского автобусного оператора Ouibus и запустил сервис BlaBlaBus. Сейчас он доступен в семи западноевропейских странах.

Интеграция дополняющих друг друга транспортных решений (карпулинга и автобусов) привлечет на платформу больше пользователей. Это поможет автовладельцам проще находить попутчиков, а перевозчикам — пассажиров. В конечном счете, и те, и другие будут эффективней заполнять свободные места.