Бывшие арендаторы кинотеатра "Киев" проиграли иск против КГГА

Бывшие арендаторы кинотеатра « Киев » проиграли иск против Киевской горгосадминистрации. Об этом сообщает ресурс «Ґрати».

Соответствующее решение сегодня, 23 сентября приняла судья Хозяйственного суда Киева Оксана Грехова.

Напомним, в течение 20 лет комплекс находился в пользовании ООО "Культурный центр «Кинотеатр « Киев », директором которого является Вилия Бондаренко. За последние годы в кинотеатре провели капитальный ремонт помещений, оборудовали его мебелью и техникой за счет арендаторов.

В начале 2019 года стало известно, что кинотеатру " Киев " не продлили строк аренды, и Киевская городская государственная администрация заявила, что намерена провести конкурс на нового арендатора здания кинотеатра " Киев ".

Поскольку Департамент коммунальной собственности Киева не предупредил арендатора о своих намерениях не продлевать срок аренды, что является незаконным, бывшая дирекция кинотеатра подала на КГГА в суд.