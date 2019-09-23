Бывшие арендаторы кинотеатра "Киев" проиграли иск против КГГА

Решение вынесла судья Хозяйственного суда Киева Оксана Грехова.

Бывшие арендаторы кинотеатра "Киев" проиграли иск против КГГА
Фото: Макс Требухов

Бывшие арендаторы кинотеатра «Киев» проиграли иск против Киевской горгосадминистрации. Об этом сообщает ресурс «Ґрати».

Соответствующее решение сегодня, 23 сентября приняла судья Хозяйственного суда Киева Оксана Грехова.

Напомним, в течение 20 лет комплекс находился в пользовании ООО "Культурный центр «Кинотеатр «Киев», директором которого является Вилия Бондаренко. За последние годы в кинотеатре провели капитальный ремонт помещений, оборудовали его мебелью и техникой за счет арендаторов.

В начале 2019 года стало известно, что кинотеатру "Киев" не продлили строк аренды, и Киевская городская государственная администрация заявила, что намерена провести конкурс на нового арендатора здания кинотеатра "Киев".

Поскольку Департамент коммунальной собственности Киева не предупредил арендатора о своих намерениях не продлевать срок аренды, что является незаконным, бывшая дирекция кинотеатра подала на КГГА в суд.

В мае кинотеатр "Киев" сдали в аренду "Синема Центру". На защиту прежних арендаторов кинотеатра встали кинематографисты и зрители, которые с 7 июня провели серию уличных акций протестов, в этом же месяце кинотеатр закрыли на инвентаризацию.



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