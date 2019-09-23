Бывшие арендаторы кинотеатра "Киев" проиграли иск против КГГА
Решение вынесла судья Хозяйственного суда Киева Оксана Грехова.
Бывшие арендаторы кинотеатра «Киев» проиграли иск против Киевской горгосадминистрации. Об этом сообщает ресурс «Ґрати».
Соответствующее решение сегодня, 23 сентября приняла судья Хозяйственного суда Киева Оксана Грехова.
Напомним, в течение 20 лет комплекс находился в пользовании ООО "Культурный центр «Кинотеатр «Киев», директором которого является Вилия Бондаренко. За последние годы в кинотеатре провели капитальный ремонт помещений, оборудовали его мебелью и техникой за счет арендаторов.
В начале 2019 года стало известно, что кинотеатру "Киев" не продлили строк аренды, и Киевская городская государственная администрация заявила, что намерена провести конкурс на нового арендатора здания кинотеатра "Киев".
Поскольку Департамент коммунальной собственности Киева не предупредил арендатора о своих намерениях не продлевать срок аренды, что является незаконным, бывшая дирекция кинотеатра подала на КГГА в суд.
В мае кинотеатр "Киев" сдали в аренду "Синема Центру". На защиту прежних арендаторов кинотеатра встали кинематографисты и зрители, которые с 7 июня провели серию уличных акций протестов, в этом же месяце кинотеатр закрыли на инвентаризацию.
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23.09.2019 14:36