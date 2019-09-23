Суд решил передать медиахолдинг Курченко в управление АРМА

Решение принято в рамках расследования "большого дела" против Януковича.

Печерский районный суд Киева 9 сентября решил передать арестованное имущество, имущественные и корпоративные права "Украинского медиа холдинга" (UMH) в управление Нацагентства розыска активов (АРМА).

Об этом сообщило издание "Финбаланс" со ссылкой на постановление суда.

Решение принято по ходатайству прокурора Константина Кулика в рамках расследования уголовного производства по факту создания бывшим президентом Виктором Януковичем преступной организации.

АРМА будет управлять:

100% уставного капитала ООО "Ветек Медиа Инвест", принадлежащих компании Bentley Overseas Limited (Hong Kong);

корпоративными правами ООО "Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг" в виде доли в уставном капитале в размере 98,975%, принадлежащей ООО "Украинская Медиа Группа"; доли 0,025% United Media Holding N.V. (Нидерланды); доли 0,998% Qwerty Business Inc. (BVI);

корпоративными правами ООО "Украинская Медиа Группа" в виде доли в уставном капитале в размере 99,9833%, принадлежащей United Media Holding N.V. (Нидерланды), и доли 0,0167% Qwerty Business Inc. (BVI);

корпоративными правами UMH в виде доли в уставном капитале в размере 99,975%, принадлежащей United Media Holding N.V., и доли 0,25%, принадлежащий "Украинской Медиа Группе";

корпоративными правами ООО "Корреспондент" в виде доли в уставном капитале в размере 99,9%, принадлежащих ООО "Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг", и доли 0,1% ООО "Сан Медиа";

100% уставного капитала газеты "Команда"; 100% акций ЗАО "КП в Украине"; 80% уставного капитала ООО "Известия-Украина";

100% уставного капитала ООО "УМХ Онлайн", ООО "УМХ-мобайл", ООО "Диджимедиа", ООО "Диджитал Венчез", ООО "Бигмир Онлайн", ООО "Бигмир Интернет", ООО "Сан Медиа";

98,17% акций "КП Медиа"; 32,99% уставного капитала "Киев-Пресс"; 50% уставного капитала ТРК "Киевские ведомости - телерадиоэфир"; 40% уставного капитала телерадиокомпании ЮТАР; 92,2978% акций "Луганскдрук"; 92% уставного капитала "Твоя пресса";

100% корпоративных прав "Наш Участник", "Твоя пресса - Запорожье", "Запорожье медиа плюс", радиостанция "Заря", ТРК "Донецк ФМ", ТРК "Радио 50", "Твоя пресса-Мариуполь", "Радиогруппа", ТРК "Золотые ворота", "Радио-Авто", ТРК "Пилот-Украина", ТРК "Форум", радио "Довіра", "Кулинарный канал", "Степ2крос" и др;

недвижимым имуществом UMH (в Киеве , Днепре), "Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг" (в Киеве), "Луганскдрук" (в Стаханове, Лисичанске, Рубежном, Антраците, Первомайске Луганской области);

, Днепре), "Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг" (в Киеве), "Луганскдрук" (в Стаханове, Лисичанске, Рубежном, Антраците, Первомайске Луганской области); полиграфическим оборудованием, а также недвижимостью "Укрполиграфмедиа" (в городе Украинка, Обуховского района Киевской области);

имущественными правами интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг "Украинская Медиа Группа", "Украинский медиа холдинг", "КП Медиа", "Диджимедиа", "Диджитал Венчез", "Укрмедиа", "Твоя пресса", "Илонит-ТВ", "Горпреса", "Студия Европозитив", телерадиоорганизация "Довіра", ТРК "Золотые ворота", ТРК "НБМ-Радио" и другие.