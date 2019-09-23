СБУ "накрыла" киевский конвертцентр с оборотом в один миллиард гривен в год

Заказчиками этих услуг, среди прочих, были госпредприятия.

СБУ "накрыла" киевский конвертцентр с оборотом в один миллиард гривен в год
Фото: censor.net.ua

В Киеве СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с общим объемом более одного миллиарда гривен в год. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что этот конвертцентр действовал с 2017 года.

По заказу клиентов злоумышленники проводили финансовые операции, используя ряд фиктивных предприятий, чтобы незаконно обналичивать средства с целью уклонения от налогов и вывода денег в теневой сектор экономики.

Спецслужба отмечает, что среди заказчиков таких услуг были также представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд госпредприятий. Во время обысков в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела, правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в разных валютах в гривневом эквиваленте.

Кроме того, были обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати «оффшорных» компаний, которые использовали для вывода средств за границу, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества.

Правоохранители также изъяли компьютерную технику, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую незаконную деятельность.

В рамках этого дела начато уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в августе СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 100 млн гривен, который действовал в Киевской и Одесской области.

В течение 2018-2019 годов конвертцентр предоставлял предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные.

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