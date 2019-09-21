Хозяйственный суд Киева отменил 3,5-миллионный штраф ДТЭК

Суд решил, что Антимонопольный комитет неверно выяснил обстоятельства дела.

Хозяйственный суд Киева признал недействительным решение Антимонопольного комитета Украины о наложении на "ДТЭК Днепровские электросети" штрафа в сумме 3,486 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке распределения электрической энергии. Об этом сегодня сообщила бывшия госуполномоченная Агия Загребельская на своей странице в Фейсбуке.

Решение о штрафе комитет принял в феврале 2019 года по итогам расследования, которое установило, что отключение оператором системы распределения подстанции "Северная-150" привело к прекращению поставки электрической энергии потребителям. Тогда глава комитета Юрий Терентьев сообщал, что речь идет, в частности, о 86 юридических лицах и 1,596 тыс. бытовых потребителей города Желтые Воды.

Согласно тексту решения, обнародованному в Едином государственном реестре судебных решений 16 сентября, суд пришел к выводу, что АМКУ неверно определил товарные границы рынка с нарушением соответствующей методики (определения монопольного положения субъектов хозяйствования), что привело к формированию дальнейших неверных выводов.

Суд также решил, что комитет "неверно определил, что потребители истца потребляют услуги истца по распределению э/э, поскольку потребители э/э потребляют именно э/э, которую поставляет истец".

По результатам исследования материалов дела суд пришел к выводу о том, что при принятии решения АМКУ неверно выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, (а также определил обстоятельства, которые признаны доказанными/недоказанными), что является основанием для признания решения недействительным, отмечено в тексте.

"Признать недействительным решение временной административной коллегии АМКУ от 27 февраля 2019 года №11-р/тк", – сказано в решении суда.

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