Сотрудники завода Коломойского вышли на пикет к Приватбанку

Фото: facebook.com/sergaoleg

Около 500 сотрудников Никопольского завода ферросплавов, который контролируется Игорем Коломойским, утром 20 сентября устроили пикет возле главного офиса Приватбанка в Днепре.

Они приехали около 7:45 на 10 автобусах, сообщила пресс-служба Приватбанка.

"Рабочим на заводе сказали - идите забирайте вашу зарплату у Приватбанка", - сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга.

Фото: facebook.com/sergaoleg

Поводом для пикета стало мировое соглашение между НЗФ и Нацбанком, согласно которому предприятие выплатило долги по кредиту рефинансирования, выданному Приватбанку, когда тот принадлежал Коломойскому.

"В ходе встречи с рабочими завода, на которой были озвучены позиции сторон, банкиры отметили, что выполнение предприятием своих обязательств перед НБУ является следствием договора поручительства по кредитам рефинансирования, полученных владельцами банка к его национализации 10 лет назад, когда и банк, и завод принадлежали одной группе владельцев. ПриватБанк не является участником соглашения об урегулировании данного спора между НБУ и Никопольским заводом ферросплавов и расценивает организованный пикет как еще одну попытку давления", - говорится в заявлении.

Напомним, в 2018 году Национальный банк подал 148 исков против бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей о взыскании около 10 млрд грн.

Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк предоставил Приватбанку в период между 2008 и 2015 годами. В целом иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным соглашениям.

Две компании Коломойского - Никопольский завод ферросплавов и ООО "Арлан" - пошли на мировую с НБУ.