Депутаты решили объединить отчетность по ЕСВ и налогу на доходы физлиц

Закон вступит в силу с 2021 года.

Депутаты решили объединить отчетность по ЕСВ и налогу на доходы физлиц
Фото: www.b24.am

Верховная Рада решила объединить отчетность по единому социальному взносу и налогу на доходы физических лиц, база налогообложения по которым совпадает почти полностью.

За соответствующий законопроект №1057 во втором чтении и в целом проголосовали 335 народных депутатов.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, а не с 1 июля 2020 года, как планировалось.

"Единой проблемой, которая отправила этот закон на второе чтение, - это проблема периодичности этой отчетности. Подаем ли мы ее раз в месяц, как ЕСВ, или раз в квартал, как НДФЛ. Мы столкнулись с тем, что Государственная налоговая служба и Пенсионный фонд не готовы к квартальному отчету - отчетность подается раз в три месяца, а ЕСВ насчитывают помесячно, здесь возникают проблемы. Поэтому мы предложили компромиссный вариант ввести квартальный отчет с 2021 года, а этот год дать Министерству финансов и Пенсионному фонду, чтобы они свои сервисы привели в порядок", - пояснил депутат Даниил Гетманцев необходимость такой отсрочки.

Связанный законопроект №1072 с поправками в Налоговый кодекс поддержали также 335 депутатов.

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