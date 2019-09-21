Рада приняла новую редакцию закона о госзакупках

Законопроект назвали "второй закупочной революцией".

Рада приняла новую редакцию закона о госзакупках
Фото: picjumbo.com

Верховная Рада в четверг, 19 сентября, приняла во втором чтении и в целом новую редакцию закона "О публичных закупках".

Соответствующий законопроект №1076, который ее авторы называют "второй закупочной революцией", поддержали 292 депутата. По сравнению с первым чтением в законопроект внесли 76 поправок, отклонены 47.

Законопроект предусматривает обязательность использования системы Prozorro при закупках от 50 тысяч гривен (сейчас - 200 тысяч). Ожидается, что это выведет из тени более 250 тыс. закупок.

В рамках борьбы с злоупотреблением жалобами вводится возможность дифференцированной платы за обжалование тендера в АМКУ в процентах от стоимости предмета закупки. Такую жалобу нельзя будет отозвать.

Еще одним новшеством стало автоматическое отклонение аномально низких ценовых предложений (которые больше чем на 40% отличаются от средней цены предложения) для борьбы с "демпингом цен", который приводит к закупкам некачественных товаров и услуг, или заставляет учреждения соглашаться на меньший объем закупки.

Появилась возможность отклонения предложения поставщиков, которые раньше не выполнили условия договора.

Вводится личная ответственность должностных лиц (в частности, руководителей органов) за нарушение законодательства в сфере публичных закупок в виде штрафа от 2 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов (34-170 тыс. грн).

Законопроект предусматривает введение электронных каталогов распространенных товаров, которые будут администрироваться централизованными закупочными организациями и упрощать процесс закупки для бюджетных учреждений до нескольких кликов.

Напомним, закон о публичных закупках, обязавший проводить их через систему ProZorro, был принят в 2016 году.

Через нее должны были проходить все закупки товаров и услуг стоимостью от 200 тысяч гривен и закупки работ стоимостью от 1,5 млн гривен.

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