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2019-09-21
Нацбанк выпустит 1000-гривневые банкноты на общую сумму 5 млрд
Купюра войдет в оборот в октябре этого года.
Новая купюра в 1000 гривен выйдет в оборот в октябре
Фото: flick НБУ
Национальный банк осуществит первую эмиссию купюры 1000 гривен на общую сумму 5 млрд. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.
"Мы планируем осуществить выпуск в объеме 5 млн штук", - сказал Зайвенко.
Представитель НБУ добавил, что дальнейшая эмиссия будет зависеть от спроса на данную купюру.
Напомним, тысячная купюра будет введена в оборот с 25 октября этого года. На лицевой стороне банкноты изображен портрет Владимира Вернадского, на обратной - здание президиума Национальной академии наук.
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