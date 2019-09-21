Нацбанк выпустит 1000-гривневые банкноты на общую сумму 5 млрд

Купюра войдет в оборот в октябре этого года.

Новая купюра в 1000 гривен выйдет в оборот в октябре

Национальный банк осуществит первую эмиссию купюры 1000 гривен на общую сумму 5 млрд. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

"Мы планируем осуществить выпуск в объеме 5 млн штук", - сказал Зайвенко.

Представитель НБУ добавил, что дальнейшая эмиссия будет зависеть от спроса на данную купюру.

Напомним, тысячная купюра будет введена в оборот с 25 октября этого года. На лицевой стороне банкноты изображен портрет Владимира Вернадского, на обратной - здание президиума Национальной академии наук.