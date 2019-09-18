Рада декриминализировала фиктивное предпринимательство

Вместо этого депутаты повысили штрафы за уклонение от уплаты налогов.

Рада декриминализировала фиктивное предпринимательство
Фото: dp.sfs.gov.ua

Верховная Рада исключила из Уголовного кодекса статью 205 о фиктивном предпринимательства.

Об этом говорится в законопроекте №1080, который в среду был принят во втором чтении и в целом голосами 347 депутатов.

В то же время депутаты повысили штрафы по статье 212 Уголовного кодекса об уклонении от уплаты налогов и сборов.

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта позволит уменьшить административное давление на бизнес, ввести более гуманную модель ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Напомним, что перед этим Рада приняла закон, который должен разгрузить Высший антикоррупционный суд.

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