LG Display уволила гендиректора из-за убытков

16 сентября 2019 года LG Display объявила о смене генерального директора. Хан Сан-бома (Han Sang-beom) отправили в отставку из-за неудовлетворительных финансовых показателей компании.

Новым главой LG Display назначен Чон Хо-янг (Jeong Ho-young), который до этого был президентом и операционным директором компании LG Chem, специализирующейся на производстве аккумуляторных батарей.

«Решение было принято исходя из действующих в LG Group принципов ответственного управления и назначения руководителей на основе результатов работы», — говорится в сообщении LG Display, сделанном по случаю смены гендиректора.

Чон Хо-янг работал в различных компаниям холдинга LG Group, включая LG Electronics, LG Life and Healthcare, LG Display и LG Chem.

Отставка Хан Сан-бома была принята на экстренном совещании совета директоров. Формально он останется руководителем LG Display до общего собрания акционеров, которое состоится в марте 2020 года. Однако в действительности выполнять функции гендиректора начал Чон Хо-янг.

За семь лет, в течение которых Хан Сан-бом находился у руля LG Display, компания стала крупнейшим в мире производителем жидкокристаллических экранов по объёмам продаж и рыночной доле.

Однако из-за падения цен на дисплеи, вызванного в первую очередь активностью китайских конкурентов, компания оказалась убыточной. К сентябрю 2019 года денежные потери LG Display сохраняются на протяжении нескольких кварталов подряд, а по итогам 2019-го вендор не получит прибыль, прогнозируют аналитики.

Положение LG Display усугубляет обострение торгового конфликта между США и Китая, из-за которого вводятся дополнительные пошлины, приводящие к подорожанию электроники.



