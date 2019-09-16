Печерский суд арестовал центральный офис и еще 15 зданий "Проминвестбанка"

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, требующей прекратить умышленно снижение ликвидности банка и обесценвание акций.

Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры арестовал центральный офис Проминвестбанка в столице и еще 15 принадлежащих банку объектов недвижимости. Об этом сказано в определении суд от 10 сентября, обнародованном в Едином госреестре судебных решений в пятницу, 13 сентября, пишет "Интерфакс-Украина".

Досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований.

В ходатайстве прокурора указано, что должностные лица ПАО "Проминвестбанк", "действуя совместно с неустановленными лицами, используя свое служебное положение, совершили и продолжают совершать действия, направленные на завладение имуществом, ликвидными активами, денежными средствами в особо крупных размерах, которые принадлежат ПАО "Проминвестбанк". Такие действия руководства банка направлены на снижение ликвидности банка и, как следствие, обесценивание акций".

Напомним, в августе Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство государственного исполнителя и группы компаний, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским и его партнерами, и закрыл производство по делу по жалобе ВЭБа на действия государственного исполнителя в рамках сводного исполнительного производства по заключению договора о продаже 99,77% акций ПИБа на фондовой бирже ПФТС.

ГИС арестовала акции Проминвестбанка, после чего на 28 августа 2019 года был назначен аукцион по их продаже. Стартовая цена пакета - 532,099 млн грн. Однако ПФТС в установленный срок не получила заявок на его покупку. Стартовая цена пакета акций ПИБа на аукционе 20 сентября будет снижена на 25,1% - до 399,1 млн грн.

РоSSийский ВЭБ владеет 99,7726% акций Проминвестбанка и считает незаконным аукцион по продаже его акций, предлагая потенциальным покупателям обращаться по вопросу возможной покупки акций напрямую. ВЭБ стал владельцем Проминвестбанкав 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.