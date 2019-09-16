В 2019 году регистрация ФОП упала на треть — статистика Opendatabot

Платформа Opendatabot опубликовала статистику регистрации ФОП (физлиц-предпринимателей) за последние два года. Прирост их количества постепенно замедляется, пишут AIN.UA

Если в 2018 году украинцы с января по сентябрь зарегистрировали 40 000 ФОП, то в этом году таких насчитывается 28 000.

Падение пока составляет 30%, но может увеличиться. По итогам 2018 года, физлиц-предпринимателей стало больше на 100 000, прогноз на 2019-й — не более новых 50 000 регистраций.

В 2019 году регистрация ФОП упала на треть — статистика Opendatabot

По мнению вице-президента Украинского союза предпринимателей Юлии Дроговоз, потенциальный предпринимателей пугает общественная нестабильность:

Основной причиной, почему в этом году замедлилась динамика открытия ФОП украинцами — это турбулентность избирательного года. Все ожидали, когда ситуация стабилизируется, команда власти будет сформирована, а «правила игры» на внутреннем рынке будут определены. <…>

Сейчас мы видим, что в парламент поданы новые законопроекты, которые в случае принятия в нынешних редакциях могут значительно повысить фискальное давление. Из-за этого потенциальные ФОП тоже оттягивают решение про запуск бизнеса.


Михаил Сапитон, AIN

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