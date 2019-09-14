В Раде проголосовали за единый счет для уплаты налогов (в том числе, единого налога и ЕСВ)

В Верховной Раде приняли за основу проект закона, который вводит единый счет для уплаты налогов. Его нормы вводят единый счет для уплаты налогов и сборов, единого налога и единого взноса на обязательное социальное страхование (ЕСВ). Такой счет нельзя будет использовать для уплаты НДС или акцизного сбора по торговле топливом или спиртом, пишут AIN.UA.

Согласно документу, плательщик налогов (в том числе, предприниматели на едином налоге) смогут через электронный кабинет на сайте ГФС уплачивать их на единый счет. Открытие такого счета — добровольное. Такой счет будет открываться на центральном уровне Государственной казначейской службы.

Чтобы открыть такой счет, юрлицо или физлицо-налогоплательщик будет обращаться в налоговую, а та в свою очередь — передавать данные о нем в Казначейство. Чтобы оплачивать налоги, пользователь должен будет пополнять этот единый счет, а затем формировать платежки на нужные налоги и подписывать их своей электронной подписью.

Если на таком счете останутся неиспользованные деньги, и у плательщика нет долгов перед бюджетом, он сможет вернуть их на свой банковский счет.

«Нужен такой «единый счет», с которого деньги, перечисленные плательщиком, списывались бы налоговой. А его обязательства считались бы выполненными в случае достаточного количества денег на казначейском счете для покрытия его обязательств… Есть надежда, что сейчас на самом деле будет положено начало разработки такой системы, где ответственность переложили бы с плательщика на налоговый орган. Для этого ко второму чтению законопроекты нужно не просто переделать, а полностью переписать», — считает нардеп Нина Южанина.

Детали о том, как именно будет работать такой счет, как его можно будет открыть и закрыть, будут определять нормативные документы, которые на основании этого проекта закона разработает Кабмин.


Ольга Карпенко, AIN

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