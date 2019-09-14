В Раде проголосовали за единый счет для уплаты налогов (в том числе, единого налога и ЕСВ)

В Верховной Раде приняли за основу проект закона, который вводит единый счет для уплаты налогов. Его нормы вводят единый счет для уплаты налогов и сборов, единого налога и единого взноса на обязательное социальное страхование (ЕСВ). Такой счет нельзя будет использовать для уплаты НДС или акцизного сбора по торговле топливом или спиртом, пишут AIN.UA .

Согласно документу, плательщик налогов (в том числе, предприниматели на едином налоге) смогут через электронный кабинет на сайте ГФС уплачивать их на единый счет. Открытие такого счета — добровольное. Такой счет будет открываться на центральном уровне Государственной казначейской службы.

Чтобы открыть такой счет, юрлицо или физлицо-налогоплательщик будет обращаться в налоговую, а та в свою очередь — передавать данные о нем в Казначейство. Чтобы оплачивать налоги, пользователь должен будет пополнять этот единый счет, а затем формировать платежки на нужные налоги и подписывать их своей электронной подписью.

Если на таком счете останутся неиспользованные деньги, и у плательщика нет долгов перед бюджетом, он сможет вернуть их на свой банковский счет.

«Нужен такой «единый счет», с которого деньги, перечисленные плательщиком, списывались бы налоговой. А его обязательства считались бы выполненными в случае достаточного количества денег на казначейском счете для покрытия его обязательств… Есть надежда, что сейчас на самом деле будет положено начало разработки такой системы, где ответственность переложили бы с плательщика на налоговый орган. Для этого ко второму чтению законопроекты нужно не просто переделать, а полностью переписать», — считает нардеп Нина Южанина.

Детали о том, как именно будет работать такой счет, как его можно будет открыть и закрыть, будут определять нормативные документы, которые на основании этого проекта закона разработает Кабмин.