Fitch повысил рейтинг "Нафтогаза" до "В"

Недавно агентство пересмотрело суверенный рейтинг Украины.

Fitch повысил рейтинг "Нафтогаза" до "В"
Фото: www.profi-forex.org

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг НАК "Нафтогаз Украины" в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".

Данное повышение стало возможным благодаря недавнему аналогичному пересмотру суверенного рейтинга Украины, передает Интерфакс-Украина.

В то же время Fitch напоминает о слабой ликвидности "Нафтогаза", неопределенности с внутренними ценами на газ, планируемом отделении газотранспортного бизнеса и политических рисках.

Как сообщалось, ранее Fitch повысило рейтинг Украины до "B" с позитивным прогнозом. Агентство высоко оценило возможности новой украинской власти.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФОПы задолжали бюджету около 6 млрд гривен налоговФОПы задолжали бюджету около 6 млрд гривен налогов
Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 16,5 миллиардовМинфин продал облигаций внутреннего госзайма на 16,5 миллиардов
"Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292%, - СМИ"Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292%, - СМИ
В Киеве зарегистрированы только 30 хостелов, остальные работают нелегально, - КГГАВ Киеве зарегистрированы только 30 хостелов, остальные работают нелегально, - КГГА
Коломойский хочет долю в ПриватбанкеКоломойский хочет долю в Приватбанке
Блок рекламы


Похожие новости
Fitch назвало условия нового соглашения между Украиной и МВФFitch назвало условия нового соглашения между Украиной и МВФ
Fitch повысило рейтинг Украины до "B" с позитивным прогнозомFitch повысило рейтинг Украины до "B" с позитивным прогнозом
НБУ повысил лимит на вывод дивидендов из УкраиныНБУ повысил лимит на вывод дивидендов из Украины
S&P подтвердило рейтинги Украины на уровне В-/ВS&P подтвердило рейтинги Украины на уровне В-/В
Акции Intel упали в цене после того, как аналитик понизил рейтинг компанииАкции Intel упали в цене после того, как аналитик понизил рейтинг компании
Fitch подтвердил рейтинг "Нафтогаза" на уровне В-Fitch подтвердил рейтинг "Нафтогаза" на уровне В-
"Укрзализныця" повысила тарифы на перевозку грузов на 14%"Укрзализныця" повысила тарифы на перевозку грузов на 14%
Евросоюз оштрафовал рейтинговое агентство Fitch на 5,1 млн евроЕвросоюз оштрафовал рейтинговое агентство Fitch на 5,1 млн евро
Семь украинцев вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров от ForbesСемь украинцев вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров от Forbes
Эксперимент по выплате €560 евро базового дохода в месяц не повысил трудовую занятостьЭксперимент по выплате €560 евро базового дохода в месяц не повысил трудовую занятость
Последние новости
Подгружаем последние новости