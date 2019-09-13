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2019-09-13
Рада приняла в первом чтении законопроект про «стимулирование инвестиций» в Украине
Верховная Рада поддержала законопроект №1059 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине». Об этом сообщает «Укринформ», пишут
Вот основные положения документа:
- В объяснительной записке говорится, что украинское законодательство в недостаточной степени обеспечивает защиту прав и интересов миноритарных инвесторов. Поэтому депутаты, в частности, ввели ответственность за убытки из-за сделки с заинтересованностью, согласие на совершение которой дали мажоритарные акционеры или их представители. Кроме этого, законодатели наделили правом выбирать независимого аудитора только участников общих сборов акционеров.
- Авторы законопроекта считают, что одна из главных проблем экономики Украины — дорогие кредиты, которые в том числе объясняются невозвращением кредитных средств должниками. Для этого в документе внесли нормы о том, что долг может быть возвращен передачей кредитору доверительной собственности на имущество, а банкротство не может быть причиной не взимать с должника это имущество.
- Наконец, в объяснительной записке отдельно упоминается паевой взнос. По закону, заказчики строительства должны оплатить его в развитие инфраструктуры населенного пункта. Но фактически этот взнос оплачивает покупатель недвижимости. Согласно оценками, паевой взнос увеличивает расходы на административные процедуры, связанные со строительством промышленного объекта, в среднем до 15%. Поэтому депутаты отменили эту норму.
Дмитрий Демченко, AIN
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