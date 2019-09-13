Рада приняла в первом чтении законопроект про «стимулирование инвестиций» в Украине

Верховная Рада поддержала законопроект №1059 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине». Об этом сообщает «Укринформ», пишут AIN.UA

Вот основные положения документа:

  1. В объяснительной записке говорится, что украинское законодательство в недостаточной степени обеспечивает защиту прав и интересов миноритарных инвесторов. Поэтому депутаты, в частности, ввели ответственность за убытки из-за сделки с заинтересованностью, согласие на совершение которой дали мажоритарные акционеры или их представители. Кроме этого, законодатели наделили правом выбирать независимого аудитора только участников общих сборов акционеров.
  2. Авторы законопроекта считают, что одна из главных проблем экономики Украины — дорогие кредиты, которые в том числе объясняются невозвращением кредитных средств должниками. Для этого в документе внесли нормы о том, что долг может быть возвращен передачей кредитору доверительной собственности на имущество, а банкротство не может быть причиной не взимать с должника это имущество.
  3. Наконец, в объяснительной записке отдельно упоминается паевой взнос. По закону, заказчики строительства должны оплатить его в развитие инфраструктуры населенного пункта. Но фактически этот взнос оплачивает покупатель недвижимости. Согласно оценками, паевой взнос увеличивает расходы на административные процедуры, связанные со строительством промышленного объекта, в среднем до 15%. Поэтому депутаты отменили эту норму.

Дмитрий Демченко, AIN

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