Рада приняла в первом чтении законопроект про «стимулирование инвестиций» в Украине

Верховная Рада поддержала законопроект №1059 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине ». Об этом сообщает «Укринформ», пишут AIN.UA



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