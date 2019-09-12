Рада приняла закон о "сплите" Нацфинуслуг

Депутаты выполнили одно из ключевых требований МВФ.

Рада приняла закон о
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада в четверг приняла закон о разделении функций Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг между Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком (закон о "сплите").

Соответствующий законопроект 1069-2 проголосовали в обоих чтениях, во время финального голосования его поддержали 296 депутатов.

Негосударственные пенсионные фонды, фонды облигаций недвижимости и фонды финансирования строительства, эмитенты ипотечных сертификатов и доверительные общества теперь будут подчиняться фондовому регулятору – НКЦБФР. Все остальные участники небанковского финансового рынка - страховые, финансовые, лизинговые и факторинговые компании, кредитные союзы, бюро кредитных историй, ломбарды – перейдут под контроль Нацбанка.

Закон о "сплите" был одним из структурных маяков Международного валютного фонда, с представителями которого Украина собирается вести переговоры о новой программе сотрудничества.

Национальный банк называл "сплит" главной целью 2019 года.

Законопроект о разделении Нацфинуслуг был впервые внесен в парламент еще в 2015 году, но парламент восьмого созыва так и не смог его принять.

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