Полиция пришла с обыском в Приватбанк
Следственные действия начались на следующий день после встречи Коломойского с Зеленским.
Сотрудники полиции в среду, 11 сентября, пришли с обыском в Приватбанк.
По данным "НВ Бизнес", следственные действия проходят в центральном офисе Приватбанка в Днепре. Факт обысков подтвердили изданию в пресс-службе банка.
Инвестбанкир Сергей Фурса отметил, что обыск был начат на следующий день после того, как бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский встретился с президентом Владимиром Зеленским.
"А вы говорите украинское государство неповоротливое. Только вчера президент встретился с Коломойским, а уже сегодня полиция пришла с обысками в государственный Приватбанк. Могут работать, когда хотят. Защита бизнеса по-украински. Государство как может пытается защитить украинского предпринимателя от судебного произвола в Лондоне и США", - написал Фурса в фейсбуке.
Напомним, что Приватбанк перешел в госсобственность 21 декабря 2016 года. Государство получило 100% в его капитале и потратило десятки миллиардов гривен на его докапитализацию.
По оценке Национального банка, весь корпоративный портфель Приватбанка перед национализацией составляли инсайдерские кредиты, то есть выданные структурам, связанным с бывшими акционерами, основные из которых - это Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов.
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11.09.2019 11:24