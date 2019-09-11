Полиция пришла с обыском в Приватбанк

Следственные действия начались на следующий день после встречи Коломойского с Зеленским.

Сотрудники полиции в среду, 11 сентября, пришли с обыском в Приватбанк.

По данным "НВ Бизнес", следственные действия проходят в центральном офисе Приватбанка в Днепре. Факт обысков подтвердили изданию в пресс-службе банка.

Инвестбанкир Сергей Фурса отметил, что обыск был начат на следующий день после того, как бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский встретился с президентом Владимиром Зеленским.

"А вы говорите украинское государство неповоротливое. Только вчера президент встретился с Коломойским, а уже сегодня полиция пришла с обысками в государственный Приватбанк. Могут работать, когда хотят. Защита бизнеса по-украински. Государство как может пытается защитить украинского предпринимателя от судебного произвола в Лондоне и США ", - написал Фурса в фейсбуке.

Напомним, что Приватбанк перешел в госсобственность 21 декабря 2016 года. Государство получило 100% в его капитале и потратило десятки миллиардов гривен на его докапитализацию.

По оценке Национального банка, весь корпоративный портфель Приватбанка перед национализацией составляли инсайдерские кредиты, то есть выданные структурам, связанным с бывшими акционерами, основные из которых - это Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов.