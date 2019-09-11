Рада собралась отменить паевой взнос при строительстве

Соответствующий законопроект принят в первом чтении.

Рада собралась отменить паевой взнос при строительстве
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Верховная Рада в среду приняла в первом чтении законопроект №1059 о стимулировании инвестиционной деятельности в Украине.

За него проголосовали 299 народных депутатов.

Одним из положений этого законопроекта предлагается отменить обязательную уплату паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта в размере 4% от стоимости жилого строительства и 10% от стоимости нежилой застройки.

В пояснительной записке говорится, что паевой взнос является квазиналогом на строительство, который формально платится застройщиком, но фактически возложен на покупателя недвижимости.

Аналоги украинского паевого взноса крайне редки в мировой практике, а если и случаются, то применяются в существенно более низких размерах и не имеют отношения к строительным работам, выполняемых на земельных участках частной собственности. По данным рейтинга Doing Business 2017 существование в Украине паевого взноса увеличивает расходы на административные процедуры, связанные со строительством промышленного объекта, в среднем до 15,2%.

Автором законопроекта являвется депутат Елена Шуляк, которая раньше руководила направлением "Строительство" в организации "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

В 2018 году в интервью LB.ua Шуляк говорила, что паевой взнос - источник коррупции и компенсаторов для его отмены вполне достаточно. "Отмена такого налога была бы не просто прогрессивной историей. Это - шанс сделать страну более конкурентной в борьбе за привлечение инвесторов", - заявляла она.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Полиция проводит обыски в "Укрэнерго" - источникПолиция проводит обыски в "Укрэнерго" - источник
Roshen запускает кофейни под названием Nice On CafeRoshen запускает кофейни под названием Nice On Cafe
Украина за день выплатила более $1 млрд долгаУкраина за день выплатила более $1 млрд долга
Новым гендиректором Moyo стал совладелец Repka.ua. Ранее «Репку» передали Moyo из-за проблем
АМКУ решил принудительно разделить OstchemАМКУ решил принудительно разделить Ostchem
Блок рекламы


Похожие новости
Украина собралась выпустить евробонды в евроУкраина собралась выпустить евробонды в евро
Застройщиков хотят обязать обеспечивать места в школах и детсадах при строительстве жильяЗастройщиков хотят обязать обеспечивать места в школах и детсадах при строительстве жилья
Рада не успела выполнить к приезду миссии МВФ один из "маяков"Рада не успела выполнить к приезду миссии МВФ один из "маяков"
Рада отменила "зеленый тариф" для бытовых СЭС на придомовых территорияхРада отменила "зеленый тариф" для бытовых СЭС на придомовых территориях
На строительстве казарм в Новограде-Волынском украли 14,4 млн гривенНа строительстве казарм в Новограде-Волынском украли 14,4 млн гривен
Киев получит из госбюджета 400 млн гривен на Подольский мост и метро на ВиноградарьКиев получит из госбюджета 400 млн гривен на Подольский мост и метро на Виноградарь
Рада приняла за основу законопроект о "зеленых" аукционахРада приняла за основу законопроект о "зеленых" аукционах
Верховная Рада добавила 10,8 млрд гривен на выплату пенсий в госбюджете-2018
Рада отменила поэтапное повышение экологического налогаРада отменила поэтапное повышение экологического налога
Рада ввела НДС на иностранные посылки стоимостью выше 100 евроРада ввела НДС на иностранные посылки стоимостью выше 100 евро
Последние новости
Подгружаем последние новости