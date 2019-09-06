Директор PWC раскритиковал изменения в Налоговый кодекс

"Туда добавили несколько очень сложных и неоднозначных элементов".

Предложенные изменения в Налоговый кодекс переполнены положениями, которые ухудшат ситуацию с налогообложением и увеличат налоговую нагрузку на налогоплательщиков. Их принятие может стать большим шагом назад для Украины. Такое мнение в ходе заседания в Европейской бизнес-ассоциации высказал директор налогового отдела PWC Украина Максим Дудник.

"Законопроект откровенно сырой. Он должен был бы улучшить налоговый климат в Украине, приблизить Украину к реалиям, мировым трендам по налогообложению и направлен был на внедрение правил BEPS. Но туда добавили несколько очень сложных и неоднозначных элементов", - отметил Дудник.

Прежде всего, по его мнению, крайне вредными могут стать инициативы по введению рентной платы за добычу руды, а также определенные положения, касающиеся налога на прибыль.

"Такие нововведения, которые меняют налогообложение рентной платы для отдельных видов бизнеса или налогообложение налогом на прибыль предприятий – весьма сомнительны и требуют существенной доработки. В этой и многих других частях закон сырой. Над ним надо думать, его надо дорабатывать, привлекать к этому бизнес-ассоциации, слушать, что они говорят – и решать проблемные моменты, приходить к какому-то компромиссу, чтобы не ухудшить существенно ситуацию с налогообложением и бизнес-климатом в Украине", - подчеркнул Дудник.

В целом предлагаемые изменения директор PWC оценивает негативно.

"Закон содержит много положений, которые существенно увеличивают налоговую нагрузку на налогоплательщиков и вносят изменения в администрирование налогов. Я бы не расценивал все предложенные изменения как положительные. По моему мнению, их введение может стать большим шагом назад для Украины", - резюмировал Дудник.

Напомним, ранее новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал начало проведения налоговой реформы не раньше 2020 года.