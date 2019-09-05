НБУ третий раз с начала года снизил ключевую процентную ставку

Внутриполитические риски для снижения инфляции ослабли.

НБУ третий раз с начала года снизил ключевую процентную ставку
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины третий раз с начала года снизил учетную ставку. С 6 сентября она составит 16,5% вместо нынешних 17%.

В сообщении НБУ говорится, что решение снизить ключевую ставку было принято несмотря на то, что в июле-августе уровень инфляции был выше, чем прогнозировалось. Регулятор уверен, это отклонение было связано с временными факторами, в частности с ценами на овощи.

Базовая инфляция (7,4% в июле в годовом измерении) соответствовала прогнозам НБУ.

Как и раньше, НБУ прогнозирует замедление инфляции до 5% к концу следующего года.

Макроэкономические факторы за последние полтора месяца не изменились, а внутренние политические риски снизились в связи с началом работы Верховной Рады девятого созыва и нового Кабмина. Это открывает дорогу для переговоров с Международным валютным фондом.

В то же время НБУ указывает на сохранение угрозы неблагоприятных судебных решений по искам бывших владельцев Приватбанка.

Внешние риски остаются прежними: прекращение газового транзита в 2020 году, усиление торговых войны и повышение турбулентности на глобальных финансовых рынках, а также эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны РоSSии.

Напомним, базовый сценарий Национального банка предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

Самое резкое снижение ставки ожидается в 2020 году вместе с возвращением инфляции в целевой диапазон и улучшением инфляционных ожиданий.

Учетная ставка НБУ - это монетарный инструмент, с помощью которого Нацбанк устанавливает для коммерческих банков ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. Учетная ставка является самой низкой среди процентных ставок НБУ и является базовым индикатором для оценки стоимости денежных средств.

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